איש ימין בכיר ממפלגת האיחוד הלאומי של מארין לה-פן מואשם בפשעים נגד האנושות, לא פחות | הבכיר עדיין משמש כחבר פרלמנט של האיחוד האירופי, מה שמקנה לו סטטוס דיפלומטי וחסינות | כעת צפו בית המשפט הצרפתי לפנות לאיחוד האירופי בבקשה לביטול חסינותו (חדשות)
התביעה חשפה אמש בבית המשפט את דרישותיה במשפט הערעור של אשת הימין מארין לה-פן, הנלחמת על יכולתה להתמודד לנשיאות צרפת ב-2027 | בשורה התחתונה, אם בית המשפט יקבל את דרישות התביעה, לה-פן לא תוכל להתמודד לנשיאות צרפת (בעולם)
ז'ורדן ברדלה, מנהיגה העתידי של מפלגת האיחוד הלאומי של לה-פן התראיין לרשת BBC ודיבר על מספר נושאים העומדים על הפרק | בין היתר הוא התייחס לנושא האנטישמיות ההיסטורית במפלגה ואמר כי היהודים מרגישים בנוח להצביע עבורה והתנער ממייסדה, אביה של מארין לה-פן (בעולם)
בית המשפט בפריז קבע כי דיון הערעור של מרין לה פן, מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת יתקיים בינואר הקרוב | הערעור מגיע לאחר שבית משפט קמא פסל אותה מלהתמודד לתפקיד רשמי למשך 5 השנים הקרובות - דבר שיפסול אותה מלהתמודד לנשיאה (בעולם)
החלטתה של השופטת אמש לפסול את מרין לה פן מלהתמודד באופן מיידי ללא יכולת טכנית לערער, הביאה לביקורת עצומה בצרפת | אפילו מתנגדיה הגדולים ביותר, כולל ראש הממשלה בעצמו, גינו באופן מפורש או במרומז החלטה הפוגעת ביכולתה של לה-פן להיבחר לנשיאת הרפובליקה | היום מתברר, שבית הדין לערעורים יכול להציל את המצב (פוליטי)