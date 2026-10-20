החשבון נסגר: צו מעצר דרמטי נגד ראול קסטרו בן ה-95

ראול קסטרו בן ה-95 ( צילום: מסך )

פלורידה הוציאה צו מעצר נגד ראול קסטרו, בן 95, אחיו הצעיר של המנהיג הקובני המנוח פידל קסטרו, בחשד שהיה מעורב בפרשה שבה הופלו שני מטוסים אזרחיים בשנת 1996 וארבעה בני אדם נהרגו. התביעה במדינה מאשימה אותו בקשירת קשר לביצוע רצח מדרגה ראשונה, בעקבות חקירה מחודשת של האירוע שהתרחש לפני כשלושה עשורים.

הפרשה התרחשה ב־24 בפברואר 1996, כאשר שלושה מטוסים אזרחיים של ארגון "האחים להצלה", שפעל ממיאמי, יצאו לטיסה מעל מצר פלורידה. הארגון, שהוקם בידי גולים קובנים, חיפש אנשים שנמלטו מקובה על גבי רפסודות וסירות מאולתרות בניסיון להגיע לארצות הברית, וסייע באיתור אנשים שנקלעו למצוקה בים. על פי כתב האישום האמריקני, מטוסי קרב קובניים ירו טילי אוויר־אוויר לעבר שניים מהמטוסים, שהיו בלתי חמושים, והשמידו אותם מעל מים בינלאומיים. ארבעת האנשים שהיו על סיפוניהם נהרגו. שלושה מההרוגים היו אזרחים אמריקנים והרביעי היה תושב קבע בארצות הברית.

ראול קסטרו בן ה-95 וחברים ( צילום: שאטרסטוק )

באותה תקופה כיהן ראול קסטרו כשר ההגנה של קובה וכסגן הנשיא הראשון. לפי מסמכי החקירה, גורמי מודיעין קובניים חדרו לארגון והעבירו לשלטונות מידע על תוכניות הטיסה שלו. הרשויות האמריקניות טוענות כי המידע שימש בהכנות לפעולה וכי ראול קסטרו היה גורם בכיר בשרשרת הפיקוד שאישרה את הפלת המטוסים. אלה טענות התביעה, שטרם הוכרעו בבית המשפט.

שמות ארבעת ההרוגים הם קרלוס קוסטה, ארמנדו אלחנדרה הבן, מריו דה לה פניה ופבלו מוראלס. בפלורידה אומרים כי חלוף השנים אינו מבטל את הצורך להעמיד לדין את האחראים למותם, וכי צו המעצר נועד לקדם את ההליך המשפטי גם לאחר עשרות שנים.

המהלך החדש מגיע לאחר שבמאי 2026 הוגש נגד ראול קסטרו כתב אישום פדרלי בפרשה, לצד חמישה נאשמים נוספים. כעת הצטרפה פלורידה להליך באמצעות אישום מדינתי נפרד. לפי הרשויות, צו המעצר נחתם בידי שופטת בפלורידה, ובית המשפט הורה שלא לאפשר שחרור בערבות במסגרת ההליך המדינתי.

ראול קסטרו הנהיג את קובה לאחר פרישת אחיו פידל מהשלטון בשנת 2008, וכיהן כנשיא המדינה עד 2018. גם לאחר שפרש מתפקידו כמזכיר הראשון של המפלגה הקומוניסטית בשנת 2021, נותר דמות מרכזית בהיסטוריה הפוליטית של האי.