בשעה שצרפת מתמודדת עם מהומות, עימותים עם כוחות הביטחון וביזה של חנויות, מופץ ברשת סרטון מתרגיל נגד טרור בסין, המציג דרך יוצאת דופן להשתלטות על תוקף מדומה בלב מתחם הומה אדם.

בתיעוד נראה אדם האוחז בגרזן ורץ לעבר המון, כחלק מתרחיש המדמה פיגוע. שוטר מזנק לעברו, כורך את רגליו סביב פלג גופו העליון של התוקף המדומה ומפיל אותו לרצפה בתנועה מהירה, המזכירה תרגיל היאבקות אקרובטי.

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ההדגמה עוררה תגובות רבות ברשת. חלק מהצופים התרשמו מהמהירות ומהתנועה החריגה, אך אחרים הטילו ספק ביעילותה של השיטה במפגש אמיתי עם תוקף המתנגד למעצר. גולשים ציינו כי בתרגיל מתואם קל יותר לבצע מהלך כזה, כאשר המשתתף שמדמה את התוקף משתף פעולה. ישראלים בצרפת: "רצנו על החיים בעשן" אריה לוי | 18.10.26 נחטף מביירות: סופו של "הקצב מבניאס" בבלי | 18.10.26 זו אינה הפעם הראשונה שסין מציגה אמצעי משטרתי חריג: הרובוט הכדורי RT-G, הנראה כמו גלגל ענקי ומתגלגל לצד שוטרים, מצויד במצלמות ובאורות, מסוגל לרדוף אחרי חשודים ויכול לשאת אמצעים לפיזור הפגנות, ביניהם גז מדמיע. הטכנולוגיה נועדה לסייע לכוחות הביטחון במרדף אחר חשודים ובהתמודדות עם אירועים מסוכנים.

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במקביל, צרפת מתמודדת בימים האחרונים עם מהומות נרחבות. לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, הפגנות על רקע יוקר המחיה והמצב בשירותים הציבוריים הידרדרו לעימותים, הצתות וביזה בערים שונות.

בפריז נרשמו עימותים עם המשטרה ונשדדו חנויות, בעוד כוחות הביטחון פעלו לפיזור התקהלות אלימה ולעצירת חשודים.