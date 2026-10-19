גל המחאות האלימות השוטף את צרפת בשל יוקר המחיה והאינפלציה הגואה הפך לזירה לניגוח דיפלומטי בלתי צפוי: שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, פרסם ברשת החברתית X מתקפה חריפה על נשיא צרפת, עמנואל מקרון, תוך שהוא לועג באופן גלוי למצוקתו הפוליטית.

בפרסום לוחמני, ניצל השר האיראני את המשבר הפנימי שפקד את מקרון, כשהוא קושר בין המהומות הענק בצרפת לבין מדיניות החוץ של פריז במזרח התיכון.

הודעת טקסט מביכה ו-1,800 עצורים

הפרסום האיראני לא הסתפק במילים בלבד – עראקצ'י צירף צילום מסך כפול שהעצים את העקיצה באופן משמעותי.

בצד שמאל של התמונה: צילום מסך של פרסום שפרסם דונלד טראמפ ברשת Truth Social, ובו הודעת טקסט שלכאורה שלח לו מקרון בעבר. בהודעה מציע הנשיא הצרפתי לשתף פעולה מול איראן וסוריה, כשהוא מחזר אחר טראמפ ומציע לו ארוחת ערב בפריז ופגישות בשולי פסגת דאבוס.

בצד ימין: תצלום מתוך שידור חי של נאומו של מקרון לאומה הצרפתית, כשבתחתית המסך מופיעה כותרת חדשותית: "1,800 עצורים בעוד צרפת מתמודדת עם מהומות על רקע עליית המחירים".

היוצרות התהפכו: צביעות וזכויות אדם

באמצעות השילוב בין התמונות לטקסט, ביקש הממשל בטהרן להציג את מקרון כסוכן של מדיניות החוץ האמריקאית וכמנהיג כושל בזירה הפנימית. באיראן מנצלים את דיכוי המחאות בצרפת והמעצרים ההמוניים כדי להשיב לאלופת "זכויות האדם" האירופית באותה מטבע, תוך רמיזה כי מי שבירך על צעדים נגד העם האיראני, מתמודד כעת עם זעם עממי חסר תקדים בארצו שלו.