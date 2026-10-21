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פשלה של הצלם?

המצלמה התרחקה – וטראמפ נתפס מנופף לשיחים

תיעוד ויראלי מציג את נשיא ארה"ב מנופף לשלום ומצדיע לעבר כיוון מסוים; כשהמצלמה מתרחקה מתברר שאין שם קהל – רק מדשאות ועצים

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות מעורר עניין רב סביב הרגליו הציבוריים של נשיא ארצות הברית, .

בסרטון, שצולם במסגרת דיווח חדשותי על יציאת הנשיא לעצרת בחירות במדינת קנסס, נראה טראמפ צועד לעבר מסוק הנשיאותי "מרין וואן" החונה במדשאה הדרומית של הבית הלבן. לפני שעלה למסוק, עצר הנשיא, הסתובב לאחור והניף את ידו לשלום, ואף הצדיע.

בצילום התקריב הראשוני נראה הניפוף כמחווה רגילה המופנית לכיוון תומכים או אנשי תקשורת. אולם כאשר המצלמה עברה לזווית רחבה יותר, התברר כי במתחם לא היה נוכח קהל כלשהו. סביב המסוק נראו בעיקר מדשאות, עצים וצוותי אבטחה ופמליה.

התיעוד זכה במהירות לתפוצה רחבה ברשת, כאשר גולשים רבים ציינו כי הנשיא נראה כמחובר לשגרה ולמחוות הציבוריות המוכרות שלו גם כאשר אין במקום נציגי ציבור או תומכים.

דונלד טראמפארצות הבריתהבית הלבן

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