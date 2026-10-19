נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את מדיניות הגבולות של צרפת, על רקע המהומות הנרחבות שפקדו את המדינה בימים האחרונים ושהותירו אחריהן כאלף שוטרים פצועים וכ־2,400 עצורים.

"המהגרים השתלטו על צרפת", כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו. "הם חייבים לסגור את הגבולות, ומהר!", הוסיף.

ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, קרא לרשויות המקומיות להטיל עוצר נקודתי במטרה להשיב את הסדר הציבורי, אך דחה הצעות להטלת עוצר כולל בבירה פריז.

"נחישותי להשיב את הסדר היא מוחלטת", הצהיר ראש הממשלה, והפנה אצבע מאשימה כלפי קבוצות שמאל קיצוני שלטענתו מנסות לחולל מהומות עמוקות לקראת הבחירות לנשיאות. מנהיג השמאל ז'אן־לוק מלנשון דרש ממנו להציג ראיות לטענותיו ולהפסיק ללבות את המתיחות הפוליטית.

המהומות פרצו לאחר שבועות ארוכים של הפגנות סטודנטים שיצאו למחות נגד יוקר המחיה, הידרדרות השירותים הציבוריים והמצב הכלכלי הקשה. לפי נתוני ארגון המסחר הצרפתי, כמעט 3,000 חנויות נפגעו במהלך המהומות, ובערים פריז ומרסיי נרשמו מקרי ביזה והשחתה נרחבים.

כ־60 אלף אנשי כוחות הביטחון נפרסו ברחבי צרפת במהלך השבת האחרונה. הנשיא עמנואל מקרון דחה את הצעת ההתפטרות של שר הפנים לורן נונייז, אך הודה בכשלים מודיעיניים ובהיערכות הממשלה למשבר. במקביל נאסרו הפגנות במרסיי, איגודי העובדים הכריזו על שביתה ארצית שתתקיים ב־5 בנובמבר, ומדינות באירופה הזהירו את אזרחיהן מפני התקהלות בצרפת.