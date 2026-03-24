פיקוד המרכז האמריקני - סנטקום, פרסם תיעוד מתוך נושאת המטוסים לינקולן וכתבו: "סיפון טיסה של נושאת מטוסים משתרע על פני כ-18 דונם. עבור טייסים, זה כמו נחיתה על בול דואר נע. הצוות על ספינת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן (CVN 72) גורם לשיגור ולחילוץ מטוסים להיראות שגרתיים - גם ביום וגם בלילה" | צפו (חדשות מלחמה)
התיעוד שהקפיץ את האייתולות: כך פועלת לינקולן מול חופי איראן | רגע לפני מבחני הקבלה - תלמידי הת"ת חוו טבילת אש אצל המנהיג הליטאי | מכשול רוחני או קמפיין מיותר? הרחוב הבני ברקי סוער מתמיד | האדמו"ר הוכנס לכותל - וציין לשבח את המשטרה | שאגת הארי היום השבעה עשר: יומן מלחמה מכל החזיתות (מעייריב)
פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) פרסם תיעוד של ספינת המלחמה אברהם לינקולן, נושאת המטוסים שמשיכה בפעילות טיסה יומם ולילה במהלך מבצע 'זעם אדיר' | "לינקולן וכנף נושאת המטוסים שלה, המפליגה קרוב לאיראן, מבצעים גלים רצופים של תקיפות", דיווחו בפיקוד המרכז | צפו בתיעוד (צבא)
על רקע הדי פיצוצים ותקיפות מל"טים בקפריסין, נחת נשיא צרפת עמנואל מקרון בלב ים על סיפונה של נושאת המטוסים "שארל דה גול" | בביקורו חשף מקרון תוכנית למבצע הגנתי בינלאומי לפתיחת מצר הורמוז וסיפק תחזית לפיה המערכה האזורית רחוקה מסיום ועלולה להימשך שבועות ארוכים (חדשות בעולם)
ברשתות החברתיות מתפרסם הבוקר תיעוד מיוחד במינו, בו נראית מהצד שגרת מלחמה אמריקנית אינטנסיבית נגד איראן | טילי שיוט 'טומהוק' עפים לעבר המטרות, לצד מטוסי ריגול וקרב שממריאים ונוחתים מנושאת המטוסים | כך נראית מלחמה מלב ים (חדשות)
בז'נבה שבשוויץ החל היום סבב השיחות השלישי בין ארצות הברית לאיראן - כאשר האיראנים כבר החלו לשגר איומים בתקשורת המקומית לגבי ההצעה החדשה. בינתיים, ארצות הברית שיגרה לישראל 11 מטוסי מסוג FF-22, שנחתו בבסיס עובדה - ונושאת המטוסים פורד שעגנה זמנית בכרתים החלה לעשות את דרכה בשעה האחרונה לכיוונה של ישראל | כל הפרטים (חדשות בעולם)
על רקע היערכות כוחות אמריקניים גדולים במזרח התיכון, איראן מתקרבת להשלים עסקה עם סין לרכישת טילים נגד ספינות | הטילים נחשבים לאחד הסוגים המתקדמים בעולם, ומסוגלים לפגוע בנושאות מטוסים, משחתות ואף במטרות קרקעיות (בעולם)
למעלה מארבעים יום לאחר הטבח הנורא במפגינים ברחבי איראן, בטהראן התחדשו העימותים והמחאות זה היום שלישי | במקביל, ארצות הברית ממשיכה בשינוע הכוחות לאזור, ונושאת המטוסים פורד תועדה בצהריים סמוך למפרץ סודה שבכרתים | בתוך כך, דווח על פינוי של שגרירות ארצות הברית בביירות, כאשר גם ביקור שר החוץ האמריקני רוביו נדחה ליום שני | תמונת מצב (חדשות)
בצל החשש מקריסת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן והאפשרות שתפתח מלחמה מול איראן, התבטא הבוקר ראש אמ"ן לשעבר, עמוס ידלין כי "הייתי חושב פעמיים אם לטוס בסוף השבוע הקרוב" | באיראן הודיע כי יערכו מחר תרגיל ימי יחד עם רוסיה, בעוד ארה"ב מקרבת את נושאת המטוסים 'ג'רלד פורד' והודיעה כי היא כבר באוקיינוס האטלנטי בדרכה למזרח התיכון (חדשות בעולם)
מוסקבה שוברת שוויון במזרח התיכון. ה-Il-80, מרכז הפיקוד המעופף של פוטין המסוגל לשרוד מתקפה אטומית, נחת הבוקר באיראן. האם רוסיה לוקחת פיקוד על מערכות ההגנה המקומיות ומנטרלת את יתרון החמקנים האמריקאים? המזרח התיכון בנקודת רתיחה חסרת תקדים| המהלך הופך כל תקיפה אמריקאית להימור על מלחמת עולם (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף היום תמונה של נושאת המטוסים ג'רלד פורד, הספינה הגדולה בעולם, כשהיא עושה את דרכה בלב ים לעבר המזרח התיכון | בתוך כך, הנשיא התבטא באופן חריג למרות המשא ומתן המתקיים בין המדינות, ואמר כי שינוי משטר באיראן הוא "הדבר הטוב ביותר שיקרה אי פעם" (חדשות)
המתיחות לקראת תקיפה אפשרית באיראן: נושאת המטוסים "ג׳רלד ר׳ פורד" תוביל את קבוצת התקיפה השנייה לאזור | זאת, אחרי שהשתתפה במבצע ללכידת נשיא ונצואלה לשעבר ניקולס מדורו | על נושאת המטוסים: 100 אלף טון, שני כורים גרעיניים ומערכות הגנה מתקדמות, לצד בית חולים ומזון לחודשים (חדשות)
הנשיא טראמפ אישר את הדיווח לפיו הפנטגון נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת למזרח התיכון | בחשבונו ברשת Truth Social שבבעלותו הוא שיתף את הדיווח בעיתון האמריקני, וכתב את כותרתו: "הפנטגון נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת" | לשליחה של נושאת מטוסים נוספת לאזור ישנה משמעות דרמטית מבחינת הכוחות שכבר נמצאים במזרח התיכון בהתקפה ובהגנה (חדשות)
רגע לפני פגישתו עם דונלד טראמפ, ראש הממשלה נתניהו משגר אזהרה חריפה וישירה לטהרן בסרטון המציג את עוצמתו האדירה של הצי האמריקני בים הערבי, ומאותת על האפשרות הממשית לפעולה צבאית אל מול הנחיתות הטכנולוגית של הכוחות האיראניים (חדשות בארץ)