לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
לרגל השמחה במעונו של העסקן הנמרץ הר"ר משה מארגערטען, יו"ר ארגון 'צדק' העוסק בפדיון שבויים עבור אחינו בני ישראל היושבים בכלא בארה"ב, ערך לכבודו האדמו"ר ממונקאטש, זקן אדמו"רי בורו פארק, מסיבת שבע ברכות מיוחדת במעונו. במעמד השתתפו חשובי אדמו"רי בורו פארק, לצד עסקנים בכירים ואישי ציבור נכבדים (חסידים)
לאחר שעורר סערה במערכת הפוליטית כשאמר ש"עזה נמחקת" ו"כל עזה צריכה להיות יהודית", השר עמיחי אליהו שוב מעורר סערה בעקבות דבריו הבוקר כי "המשימה היא לא 'קודם כל החטופים'", וכי "הם שבויים ולא חטופים. להתעסק בהם רק בסיום המלחמה" (פוליטי)
אין אדם, מלבד תלמידי החכמים ומנהיגי הדור, שיכול להכריע בשאלה אם עסקת החטופים היא דבר טוב או רע | אין אדם שיכול לומר שחיי נפשות בישראל חשובים פחות מהישגי מלחמה או מיטוט שלטון חמאס | ובכל זאת, רגע לפני העסקה, כדאי שנדע את המחירים שנשלם כולנו, כעם אחד (דעה)