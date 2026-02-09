הוועדה לביטחון לאומי אישרה את הסדרת השימוש במכת"זית, מדובר בחוק אותו יזמו חברי כנסת מדגל התורה בראשות חבר הכנסת שהגיב: "צריך לשמור על כבודם של המפגינים גם אלו שמפגינים מתחת לבית שלי, אני לא מסכים שיפגעו בהם" (חדשות)
דרמה חריגה בוועדה לביטחון לאומי: דיון על אלימות נגד עיתונאים הפך לזירת עימות פוליטי חזיתי בין הקואליציה לאופוזיציה. הפעיל מרדכי דוד, נגדו הוצא צו הרחקה, נכנס לאולם וקיבל מחיאות כפיים, ובעקבות דברים קשים שאמר אב שכול – חברי כנסת מהאופוזיציה נטשו במחאה. הדיון הסוער הסתיים ללא הסכמות, תוך האשמות הדדיות על "חציית קווים" ו"הפקרת" עיתונאים (פוליטי, בארץ)
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום לקדם את החוק המהפכני שכל ממשלה חדשה תוכל להחליף בכירים בשירות הציבורי – ובהם המפכ"ל, היועץ המשפטי לממשלה, ראשי מוסד ושב"כ, רמטכ"ל ונציב שירות המדינה – אם סיימו לפחות שני שלישים מתקופת כהונתם | היועמ"שית תקפה את החוק בחריפות: "יוביל לפוליטיזציה של תפקידים בכירים ביותר בשירות הציבורי ובמערכות הביטחון" (בארץ, משפט)
הצעת חוק מהפכנית תעלה לדיון ביום ראשון בוועדת השרים לחקיקה | לפי ההצעה, כל ממשלה חדשה תוכל להחליף בכירים בשירות הציבורי – ובהם המפכ"ל, היועץ המשפטי לממשלה, ראשי מוסד ושב"כ, רמטכ"ל ונציב שירות המדינה – אם סיימו לפחות שני שלישים מתקופת כהונתם (פוליטי)
חברי הוועדה לביטחון לאומי בכנסת קיימו דיון ערני ותוסס על מעמד הנעדרים הרבים במדינה ועל הצורך לתמוך בבני המשפחות שאין יודעות מה עלה בגורל יקיריהן | גיטי קלינרמן שבנה מוישי נעדר לפני כמעט 3 שנים וחצי ריגשה את הנוכחים כשששיתפה על ההתמודדות הקשה (בארץ)
לאחר דרישת בן גביר להביא למינויו של ח"כ צביקה פוגל לשר המודיעין, בש"ס ובציונות הדתית מתנגדים להצעה בטענה כי מדובר, בהפרת האיזון בקואליציה | הרקע: חוסר רצון מצידו של השר לביטחון לאומי להתפטר מהכנסת, ולהחזיר את צבי סוכות כפי שסוכם (פוליטי)