יו"ר ועדת הביטחון הלאומי ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית) הודיע היום (שני) כי הדיון המתוכנן בנושא בדיקת אנשי ערוץ 14 לא יתקיים, וזאת לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה סירבו להתייצב בפני הוועדה. פוגל הבהיר כי בכוונתו להגיש עתירה לבית המשפט העליון בנושא.

ההחלטה מגיעה בעקבות סערה משפטית ותקשורתית שהתפתחה בשבועות האחרונים סביב השאלה האם משטרת ישראל פתחה בבדיקה פלילית נגד ערוץ 14. בעוד שהמדינה מסרה לבג"ץ כי החלה "בחינה ראשונית" של תכנים בערוץ, המשטרה מיהרה להוציא הכחשה גורפת.

סירוב להתייצב בפני הוועדה

על פי הנמסר, ח"כ פוגל זימן את היועצת המשפטית לממשלה ואת פרקליט המדינה לדיון בוועדה לביטחון לאומי, במטרה לבחון את נושא הבדיקה נגד אנשי הערוץ. אולם שני הגורמים הבכירים במערכת המשפט סירבו להתייצב בפני הוועדה, מהלך שהוביל את יו"ר הוועדה להחלטה דרמטית.

"הדיון בנושא בדיקת אנשי ערוץ 14 - פגיעה בחופש העיתונות והמרחב הדמוקרטי לא יתקיים", הודיע פוגל. הוא הבהיר כי "בכוונתי להגיש עתירה לבג"ץ בנושא", תוך שהוא מציין את חומרת הסירוב להתייצב בפני ועדת הכנסת.