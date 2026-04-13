פוגל התנצל על ציוץ נגד טראמפ שמחק אחרי חצי מיליון חשיפות

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית), התנצל על ציוץ שפרסם אמש בסגנון חריף כלפי הנשיא האמריקני דונלד טראמפ - ומחק לאחר שצבר כמעט חצי מיליון חשיפות. "לא הייתה כוונה לפגוע או לזלזל", מסר פוגל בהתנצלותו.

המקרה הנוכחי מהווה למעשה חזרה על תבנית דומה שהתרחשה בשבוע שעבר, כאשר חבר הכנסת כתב על טראמפ שהוא "יצא ברווז" - ומחק את הציוץ זמן קצר לאחר מכן. אמש הוא שב וצייץ בסגנון דומה, אך הפעם הציוץ זכה לתפוצה רחבה במיוחד עם כמעט חצי מיליון חשיפות, עד שהוסר מהרשת.

לאחר התנצלותו של פוגל הגיעה הנחיה ברורה שמסר ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה היום. "אני מבקש מהשרים וגם מחברי הכנסת של הקואליציה לברור את מילותיהם בקפידה", אמר נתניהו. "אנחנו בצומת דרכים היסטורי יחד עם ידידינו האמריקנים וכמובן ידידינו הגדול הנשיא טראמפ".

ראש הממשלה הוסיף והבהיר: "אני נותן הנחיות מתי ואיך להתבטא וגם מתי לא, אבל אתם צריכים להיוועץ לפני שמתבטאים. אף אחד לא נפגע מזה". דבריו של נתניהו משקפים את הרגישות הרבה שמייחסת הממשלה ליחסים עם הממשל האמריקני בתקופה זו, בעיקר לאור המתיחות הביטחונית המתמשכת והצורך בתמיכה אמריקנית.

הנחיותיו של ראש הממשלה בישיבת הממשלה מיועדות למנוע מקרים דומים בעתיד, בעיקר בתקופה רגישה זו בה ישראל זקוקה לתמיכה אמריקנית מלאה. ההתנצלות המהירה של ח"כ פוגל מעידה על הבנת החומרה של המצב והצורך בשמירה על קשרים תקינים עם בעלי הברית.