מעמד חגיגי של כבוד התורה התקיים בבית שמש עם הקמת סניף חדש של רשת כוללי 'תשובות והנהגות', הפועלת בנשיאותו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך. במעמד השתתפו רבני העיר, מרביצי תורה ומאות אברכים, והוכרז על הצטרפותם של מאה אברכים נוספים לרשת הכוללים.

המעמד נערך בבית המדרש של הישיבה הרמה בבית שמש. הרה"ג רבי בעריל פישר, מגדולי המקורבים להגר"מ שטרנבוך, פתח את המעמד בדברים נלהבים על מסירותו הרבה של הפוסק למען לומדי התורה.

"אנו רואים בעינינו", אמר הרב פישר, "כיצד הפוסק נושא את עול התורה והלומדים יומם ולילה. מדובר לא רק בדאגה להוראת ההלכה ולביסוס פסיקתה, אלא בדאגה אבהית ממש לכל אברך ובן תורה, לפתוח עוד ועוד סניפים וכוללים כדי שכל מבקש ה' יוכל לשקוד על תלמודו מתוך הרחבת הדעת".

לאחר מכן נשא דברים ראש הכוללים, הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, בנו של הפוסק, הנושא על שכמו את עול ההחזקה של מעצמת התורה.

הגרח"ע שטרנבוך אמר בדבריו: "פעם אמרתי לראש כולל אחד, עליך לשמוח עד לב השמיים, לשבור את הגג מרוב גיל וחדווה, בכל עת שזוכה אתה להכניס עוד אברך תחת כנפי הכולל, שיוכל לשבת ולשקוד על תלמודו ברוגע.

ואחר כך התבוננתי עוד יותר: להכניס אברך לבית המדרש זוהי ממש הכנסת ספר תורה! ואיזו הכנסת ספר תורה היא זו? הרי כשאדם רוצה לכתוב ספר תורה הוא מחפש את הכתיבה המהודרת ביותר. אין לך ספר תורה מהודר מזה, להכניס אברך שיגדל, יצמח ויעלה לתלמיד חכם מופלג בישראל!

ועתה אומר אני עוד יותר: כל כולל שאנו בונים ומייסדים, הרי הוא בבחינת 'ולירושלים עירך ברחמים תשוב'. זהו ירושלים עיר הקודש ממש, שהרי אמרו חז"ל: מיום שנחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד.

כאן, בכולל 'תשובות והנהגות', נרקמת מהפכה של ממש. האברכים מרגישים התאגדות כאיש אחד בלב אחד, מתעמקים בעומקה של הלכה, מלבנים עוד חידוש ועוד חידוש לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. בטוחני כי ה' הטוב יעזור לנו להמשיך להוסיף באיכות ובכמות, ולהרחיב את הגבולות בעוד מאות אברכים".

בסיום דבריו הוסיף הגרח"ע: "מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי, כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא, נדרי לה' אשלם. אילו היה בידי, הייתי משיב לה' בנדר להכניס עוד מאות אברכים למבצר התורה!".

בשיא המעמד זכו הנוכחים לשמוע את דברי קודשו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך.

בדברי התעוררות הדריך הגר"מ את עמלי התורה והביא את יסודו הטהור של האדמו"ר מבעלזא זצוק"ל: "הנה היצר הרע מלאך הוא, ויודע הוא היטב את גודל המעלה העצומה והאינסופית של לימוד התורה. על כן, לא איכפת לו ליצר הרע שיהודי יעשה מצוות מעשיות רבות ויפעל טובות ובלבד שלא ילמד תורה! שכן יודע הוא כי לימוד התורה הוא שמכריע את כל הסטרא אחרא".

הפוסק סיים את דבריו בברכה לראשי הכולל, הנהלתו והאברכים, שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה בטהרה ובשקדנות.