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בעקבות ההחלטה בדגל התורה

החלטה נפלה בבעלזא: אייכלר יוחלף בשטארק

גורמים בחסידות מתדרכים: סגן השר ישראל אייכלר, המכהן בכנסת מזה שנים רבות, יוחלף ברשימת אגודת ישראל • מי שיחליף אותו: אליקים שטארק, מבכירי החסידות הצעירים

אליקים שטארק וישראל אייכלר (צילום: אנשיל בעק | יונתן זינדל / פלאש 90)

בעקבות ההחלטה בדגל התורה להחליף את חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב, מתברר כי גם בחסידות בעלזא נפלה החלטה על חילוף דורות: סגן שר התקשורת ישראל אייכלר, המכהן בכנסת לסירוגין מאז שנת תשע"ג, צפוי להיות מוחלף ברשימת אגודת ישראל לקראת הבחירות לכנסת.

גורמים בחסידות בעלזא מתדרכים הבוקר (שני) כי ההחלטה נפלה, ואייכלר יוחלף באחד מבכירי החסידות הצעירים — אליקים שטארק, שכוכבו עלה בשנים האחרונות בחסידות ומחוצה לה.

שטארק נחשב לאהוד ביותר על בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא, הגאון הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח. כיום הוא מכהן כיו"ר ועד הפועל של החסידות, ובבחירות המקומיות האחרונות ניהל למעשה את כל המערך הפוליטי וצבר ניסיון רב בתחום.

נודע כי לאחרונה האדמו"ר מבעלזא בירך את שטארק ואמר לו כי הוא הולך להיות הנציג הבא של החסידות בבחירות לכנסת.

סגן השר אייכלר היה בהלם כאשר קיבל את הבשורה, אך הבהיר כי כל מה שהאדמו"ר יחליט — הוא מקבל.

גורמים בחסידות בעלזא אומרים כי "אפשר לומר שאייכלר ממש נפגע מהמהלך, הוא לא ציפה לזה — אבל כחסיד נאמן, הוא מקבל את ההחלטה". לדבריהם, "זה כבר היה נראה סגור שאייכלר ימשיך, ועכשיו הכל השתנה. ייתכן שבגלל ההחלטה ב'דגל' להדיח את הח"כים הוותיקים והטובים, אז גם פה הוחלט לבצע רענון".

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