בן גביר הציע ליועצו מקום ריאלי ברשימה – והוא סירב

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, פנה ליועצו הבכיר אריאל אלחרר בהצעה למקום ריאלי ברשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת הבאה. אלחרר, המכהן כיועץ התקשורת של השר ומנהל את מערך הדוברות וההסברה של המפלגה, הודה לשר על ההצעה – אך השיב בשלילה.

"מערכת הבחירות הקרובה קריטית לעוצמה יהודית ולגוש הימין", הסביר אלחרר את החלטתו. "דווקא בתקופה הזו, מול תקשורת שמנסה פעם אחר פעם להקטין ולטשטש את הישגי השר והמפלגה, מערך דוברות והסברה חזק - הוא חיוני במיוחד. לכן ביקשתי להמשיך במשימה ולהתמקד בהצלחת עוצמה יהודית בבחירות הקרובות".

אלחרר, המשמש בשנים האחרונות כיועץ תקשורת בכיר של השר בן גביר, זכה לאמון רב מצד הנהגת המפלגה. הוא עומד בראש מערך התקשורת וההסברה של עוצמה יהודית בתקופה סוערת, כאשר המפלגה והשר נמצאים במוקד הזירה הציבורית.

ההצעה שהעביר בן גביר לאלחרר נבעה מהערכתו הרבה כלפי יועצו ומרצונו לחזק את הרשימה באנשים מוכרים ובעלי ניסיון. אולם אלחרר העדיף להישאר בתפקידו הנוכחי ולהמשיך לנהל את מערך התקשורת של המפלגה לקראת מערכת הבחירות.

כזכור, בימים האחרונים השלימה עוצמה יהודית את הרכב רשימתה לכנסת. השר בן גביר הודיע על צירופה של חברת הכנסת טלי גוטליב למקום השני ברשימה, לאחר שהשר יצחק וסרלאוף הציע מיוזמתו לוותר על מקומו למענה. בנוסף, שובץ לראשונה נציג חרדי ברשימת המפלגה – העסקן יוסי גולדברגר במקום התשיעי.

אלחרר, נשוי ואב לארבעה ילדים, ידוע כאיש תקשורת ותיק בעולם החרדי. הוא פרסם בעבר טורי דעה בנושאים שונים, ביניהם קריאה לחרדים לשאת נשק ולהתמודד עם איומי הטרור, וכן עמדות בנושאים ביטחוניים ופוליטיים.

סירובו של אלחרר להצעת בן גביר מעיד על מחויבותו לתפקידו הנוכחי ועל הבנתו את החשיבות של מערך תקשורת חזק לקראת מערכת הבחירות.