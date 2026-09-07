בשעות האחרונות לפני מועד הגשת הרשימות לכנסת ה-26, מתרחשת תזוזה נוספת במפת הכוחות הפוליטית: חבר הכנסת מיכאל ביטון מנתק את הקשר עם מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ ומקיים שיחות מתקדמות להקמת מסגרת פוליטית חדשה.

לפי הדיווחים, ביטון מנהל מגעים עם דני מירן, מראשי מפלגת הגמלאים, לקראת ריצה משותפת בבחירות. הרשימה החדשה, שתתמקד בנושאים חברתיים ובחיבור בין-דורי, צפויה לשאת את השם "דור ודור".

"בוחן הקמת מפלגה חברתית בשעות הקרובות", מסר ביטון. הצעד מתרחש על רקע משבר במפלגת כחול לבן, שחווה גל פרישות והתמוטטות בסקרים המציבים אותה על סף אחוז החסימה.

ביטון, שכיהן כחבר כנסת ממפלגת גנץ, נחשב לאחד הקולות המתונים במפלגה. בריאיון שנתן לכיכר השבת לפני כשנה וחצי, הבהיר כי כחול לבן לא תפסול ישיבה תחת בנימין נתניהו בממשלת הסכמות רחבה. "הציבור מאס בשנאה ומחפש מתינות", אמר אז.

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב: "מיכאל שימש עבורי מדריך לתיקון העוולות בחברה הישראלית עוד שנים לפני הכניסה לפוליטיקה. בשבועות האחרונים היה ברור לשנינו שהוא לא יוכל לקחת חלק בהמשך המסע הפוליטי המשותף, אבל נמשיך לחלוק את הדרך. אני מאחל לו בהצלחה ומודה לו על שנים של שותפות ועשייה ציבורית חשובה".

המהלך של ביטון מצטרף לשורה של אירועים המעידים על משבר במחנה המרכז. לפני ימים ספורים קרסו המגעים בין בני גנץ לגלעד ארדן לאיחוד פוליטי, כאשר במפלגת האחדות תקפו את התנהלות כחול לבן וטענו כי "לא הסכימה לדון בנושאים המהותיים".

גם שרת הפנים לשעבר איילת שקד הודיעה השבוע כי לא תתמודד בבחירות הקרובות, לאחר שהגיעה למסקנה שאין לה אפשרות לעבור את אחוז החסימה. הפיצוץ במגעים לאיחוד רחב יותר בגוש המרכז מותיר את המפלגות הקטנות בסכנת אי-עבירת אחוז החסימה.