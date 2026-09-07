צה"ל הסיט טיל באוויר כדי להציל אזרחים בעזה

דובר צה"ל פרסם תיעוד המציג את מחויבות הצבא להבחנה בין מחבלים לאזרחים ולנקיטת אמצעי זהירות מרביים למניעת פגיעה באזרחים.

על פי הפרסום, במהלך תקיפה מתוכננת כנגד מחבל מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, זוהתה התקהלות של אזרחים בסמוך למחבל שהיווה את המטרה. בעקבות הזיהוי, הסיט צה"ל את החימוש ממסלולו בזמן אמת.

מאחר שלאחר הטלת החימוש אין אפשרות לבטלו, הוסט החימוש ממסלולו תוך כדי תעופה על מנת למנוע פגיעה באזרחים. התיעוד שפורסם מציג את רגע ההסטה, כאשר החימוש משנה את מסלולו באוויר.

"אירוע זה ממחיש פעם נוספת את מחויבות צה"ל להבחין בין מחבלים לאזרחים ולנקוט בכלל אמצעי הזהירות האפשריים לצמצום הפגיעה בהם", נמסר מדובר צה"ל. הפרסום מגיע בעת שצה"ל ממשיך בפעילות מבצעית ממוקדת ברצועת עזה להסרת איומים מיידיים.

האירוע מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כלי הנדסי של כוחות צה"ל עלה על מטען חבלה של ארגון הטרור חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. דובר צה"ל הגדיר את האירוע כ"הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס", ובתגובה תקף צה"ל במהלך הלילה תשתיות של ארגון הטרור חמאס.

בנוסף, צה"ל חיסל את מחמד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח ז' באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח. המחבל חוסל בתקיפה בחאן יונס במטרה להסיר את האיום שהיווה.