אחד מגדולי הפוסקים בדורינו, הוא הגאון רבי יצחק זילברשטיין, אליו דרך קבע מתנקזות השאלות המעניינות ביותר | לרגל חג החנוכה, נשאל הרב, לגבי בתי כנסת שבקיבוצים, שם הנשים אחראיות ודואגות לבית הכנסת, והן רצו לדעת הם האישה שאחראית על בית הכנסת תוכל להדליק בברכה | צפו בתשובתו של הרב (חדשות חרדים)
במעמד נרגש ונעלה התקיים מעמד 'קביעת מזוזות', לבית הכנסת 'איילת השחר', בשכונת 'מתחם הסופרים' בצפון ב"ב, ע"ש מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זי"ע | המעמד התקיים בראשות חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, ובהשתתפות רבנים מכובדים ואישי ציבור בכירים, לצד האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונה שאף נשא דברים במעמד (חרדים)
יוזמה מבורכת של הנהלת 'תלמוד תורה - איילת השחר' בבני ברק | ביום הגדול והנשגב ביום הפורים, פקדו ילדי החמד אשר היו מחופשים כדת היום, את מעונם של גדולי הדור בבני ברק, וביקשו ברכתם בהאי יומא בזכות תפילת רב | צפו בתיעוד (חרדים)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.