הגשת הרשימות לכנסת ה-26 הסתיימה, והתמונה שמתקבלת כוללת לא רק את השמות המוכרים. לצד הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, ישראל ביתנו ושאר המפלגות הגדולות, הוגשו מועמדויות של שורה ארוכה של מפלגות קטנות וחדשות, שחלקן נושאות שמות יוצאי דופן במיוחד.

בסך הכול הוגשו 38 רשימות בשני ימי ההגשה. ועדת הבחירות הבהירה כי עצם הגשת הרשימה אינה מהווה אישור סופי, והפרטים ייבחנו בהתאם לחוק. בין הרשימות שהוגשו ביום הראשון: 'שרשר – לאהבה ואחדות העם', שביקשה את האותיות 'צדק'; 'השותפות לכולם', שביקשה את האותיות 'ד' או 'דק'; 'הפיראטים צפים לטוב', שביקשה בין היתר את 'צף' או 'ףז'; 'גן עדן בראשות בן דוד', שביקשה את האותיות 'יה' או 'ה'; וכן 'קול הנשים', 'ביחד נצליח – רשימה משותפת ערבית יהודית', 'משפט צדק', 'שמע' בראשות נפתלי גולדמן ו'סדר חדש'.

( צילום: דני שם טוב, ועדת הבחירות המרכזית )

אחת הרשימות שזכתה לתשומת לב היא "גן עדן". יושב הראש, בן דוד, הגיע לוועדת הבחירות כשהוא עונד תג המזכיר חושן, והציג עצמו כמועמד לראשות הממשלה ולתפקיד שר האוצר. לפי הדיווח, הוא אף סיפר כי היה רוצה לשמש ככהן בבית המקדש.

גם "הפיראטים צפים לטוב" משכה תשומת לב. נציג הרשימה הופיע בוועדת הבחירות, ובמקום שבו בדרך כלל מתנהלים הליכים פוליטיים פורמליים, התקבל מראה שונה לחלוטין מהמוכר ממפלגות המיינסטרים. הרשימה הסבירה כי היא מבקשת לתת מקום גם לאנשים שאינם מרגישים שיש להם בית במערכת הפוליטית הקיימת.

ביום השני של הגשת הרשימות הצטרפו שמות נוספים. בין היתר הוגשו 'הציבור החרדי' בראשות מוטי ליטנר, 'אני ואתה – מפלגת העם הישראלית', 'ברית עולם לגאולת ישראל', 'התיקון לשיטת הבחירות והממשל', 'גה"ת – גוש התנ"כי', 'בטח', 'אורות השחר – מפלגה של כולם', 'ביטחון אישי' ו'צבע שחור – מגן עולם התורה'.

אחת התופעות המעניינות ברשימה היא ריבוי המפלגות החרדיות החדשות. לצד המפלגות החרדיות, הוגשו גם 'צבע שחור – מגן עולם התורה', 'הקהל – מפלגה כלל חרדית', תנועת 'אח"י' – תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל, ותנועת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי ליטנר.

התופעה אינה חדשה בפוליטיקה הישראלית. לאורך השנים הופיעו בקלפי רשימות קטנות רבות שניסו לפרוץ את גבולות המערכת המפלגתית המסורתית. חלקן נעלמו לאחר מערכת בחירות אחת, אחרות הפכו עם השנים לתנועות מוכרות יותר, ובמקרים אחרים עצם ההתמודדות משמשת במה להעלאת רעיון או מחאה.