עינב צנגאוקר, אמו של מתן צנגאוקר ששב לאחרונה מהשבי, פרסמה היום (יום ב') פוסט ארוך ומפורט בו היא חושפת את מלוא הפרטים על הקשר שהתנהל בינה לבין מפלגת הדמוקרטים. לדבריה, יו"ר המפלגה יאיר גולן הבטיח לה מקום שמור בצמרת הרשימה לכנסת, היא מילאה אחר כל ההסכמות שביניהם – אך לבסוף הוא בחר שלא לקיים את ההבטחה.

בפוסט שפרסמה, כתבה צנגאוקר כי כבר בחודש פברואר, עם תחילת הדיווחים על אפשרות לפיזור הכנסת, התקיימה פגישה בינה לבין גולן ביוזמתו. "באותה פגישה הוצע לי שיריון בצמרת הרשימה מיד אחרי חברי הכנסת המכהנים", כך תיארה. לאחר שקילה והתלבטות, כך לדבריה, היא השיבה בחיוב והשריון סוכם ביניהם.

מאותו רגע, כך מסרה, התבקשה לשמור על ההסכם בסוד, ואנשי גולן שמרו איתה על קשר שוטף. "במהלך כל התקופה הזו אושררה במספר הזדמנויות ההתחייבות מול יאיר בעצמו", כתבה. "בכל פעם הודגש בפניי שמילה זו מילה, שהסיכום בינינו בתוקף, ושאחרי שתיבחר רשימת המתמודדים בפריימריז, יוכרז על השריון שלי בצמרת הרשימה".

צנגאוקר פירטה כי במסגרת ההסכם שביניהם, נדרשה להימנע מפעילות תקשורתית בולטת עד למועד ההכרזה. "כמובן שעמדתי בהתחייבותי ושמרתי על חשאיות הסיכום בינינו, הורדתי פרופיל ולא בחנתי אופציות אחרות, כמו השתתפותי בפריימריז, וגם לא קידמתי אפשרויות אחרות", כך תיארה. "מילאתי את הצד שלי בסיכום".

אולם בסופו של דבר, כפי שפורסם לאחרונה, החליט גולן שלא להשתמש כלל בזכות השריונים שעמדה לרשותו. "לצערי, וכפי שפורסם, החליט גולן אחרת. זה הסיפור כולו", סיכמה צנגאוקר.

למרות האכזבה, הבהירה צנגאוקר כי היא ממשיכה בדרכה. "האירוע הזה נגמר והוא כבר מאחוריי", כתבה. "הבטחתי ואקיים: אני מתכוונת להחזיר את החוב העצום שלי לעם ישראל ולעשות הכל כדי שיהיה פה טוב יותר. בשבועות שנותרו עד הבחירות חובה עלינו לוודא שממשלת המחדל לא תצליח במזימתה להעלים ולהשכיח את הטבח, את ההפקרה ואת הכישלון המוחלט שהיא חתומה עליו בכל החזיתות".

צנגאוקר פירטה את חזונה למדינה: "יחד נבנה כאן מחדש מדינה שבה יושב הסדר הנכון על כנו: שוויון בזכויות, בחובות ובהזדמנויות. לכולנו. במדינה כזו - תתאפשר אחדות אמיתית. במדינה כזו - יתאפשר ליצור גשר אמיתי לאיחוי הקרעים הנוראים שנוצרו פה. מיד אחרי הבחירות, נפעל לתיקון, לאחדות ולריפוי החברה הישראלית".

בסיום הפוסט שבה צנגאוקר לסיפור האישי שלה ושל משפחתה. "בכל בוקר מחדש אני וילדיי בוחרים בשיקום ובריפוי. כשאני מביטה בהם, אני רואה לנגד עיניי חיים שלמים שקיבלנו בחזרה", כתבה. "לשניה אחת אני לא שוכחת את ההמונים ברחובות שגרמו לזה לקרות. לשניה אחת אני לא שוכחת את המשפחות שלא זכו לרגעים הללו. אמשיך להשמיע קול ברור וצלול למען תיקון המדינה".

יצוין כי צנגאוקר הפכה לאחת הדמויות המרכזיות במטה משפחות החטופים ובמחאה הציבורית כנגד הממשלה. בנה מתן נחטף יחד עם אילנה גריצ'בסקי מביתם בקיבוץ ניר עוז, ושוחרר בעסקה האחרונה לאחר 738 ימים בשבי. לאחר שחרורה של גריצ'בסקי בעסקת החטופים הראשונה, נקטה צנגאוקר בקו חריף במיוחד כלפי ההנהגה.

על פי חוקת מפלגת הדמוקרטים, גולן היה רשאי לשרין מועמדים במקום השני או במקום העשירי ברשימת המפלגה, אך בחר שלא לעשות שימוש בזכות זו כלל.