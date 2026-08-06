כמעט שבוע אחרי המפגש עם טראמפ בבית הלבן, שורד השבי מתן צנגאוקר הגיע הלילה, שעון ניו יורק, לתפילה בציונו של הרבי מליובאוויטש ברובע קווינס. הוא בירך ברכת הגומל בהתרגשות | אמו עינב: "תבקש עלינו צדק, אמת ושלום" (חטופים)
כתב תביעה על סך ארבע מאות אלף שקלים הוגש לבית המשפט על ידי עורכי דינה של עינב צנגאוקר, אימו של שורד השבי מתן צנגאוקר, כנגד אשת ימין תומכת נתניהו שפרסמה בחשבון הפייסבוק שלה דברים שלפי הטענה הינם "חסרי יסוד ודיבתיים" (משפט, אנשים)
עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, נאמה ב'כיכר החטופים' ותקפה: "הממשלה והעומד בראשה, בנימין נתניהו, אחראים למחדל השבעה באוקטובר. הם האחראים לכך שילדים נחטפו בפיז'מות ממיטותיהם, הם האחראים למחדל ההפקרה באותו היום, ובכל יום מאז, אחראים לחטופים ולחטופות שנהרגו ונרצחו בשבי" (בארץ)
ארגון הטרור הרצחני חמאס ממשיך בלוחמה הפסיכולוגית כנגד אזרחי ישראל ומשפחות החטופים, והיום מפרסם תמונה חדשה מהשבי של החטוף מתן צנגאוקר תוך איום כי הוא לא יוחזר בחיים | קודם לכן טען חמאס שצה"ל כיתר את המקום שבו מוחזק צנגאוקר - בצה"ל הכחישו שנעשה ניסיון לחצו (בארץ)
יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, נפגש היום עם עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר, כשברקע ההרחקה שלה ממשכן הכנסת. בפגישה סוכם כי תוכל לשוב ולהיכנס לכנסת, ככל שתשמור על הכללים | אוחנה: "רק לאחר התראות ואזהרות חוזרות ונשנות - חוצי הקווים הורחקו" (כנסת)
אמו של החטוף מתן צנגאוקר סורבה להיכנס גם היום למשכן הכנסת, לאחר שהורחקה בשבוע שעבר בשל טענות להפרות סדר מצידה | היא זומנה לשיחה בשבוע הבא | במטה המשפחות תקפו: "בית הנבחרים חייב להיות פתוח תמיד עבור משפחות החטופים" | בהמשך היא מנעה כניסה של אחרים לכנסת (חטופים)