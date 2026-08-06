בבלי

עוד כתבות על עינב צנגאוקר:

זירה פוליטית

עם כיפה לבנה

בעקבות ציוצים

לאחר שחרור בנה מתן

כך הגיבה אמו

הרחבת התמרון

"אין לקנא בה"

אחרי שהורחקה
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר