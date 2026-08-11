מבצע מודיעיני יוצא דופן בדרגת סודיות מרבית יצא לפועל בחודש שעבר בבירת טורקיה, לאחר שזרועות המודיעין האמריקניות זיהו איום ממוקד ומיידי לחייו של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ. על פי דיווח נרחב שפורסם ב"וושינגטון פוסט" והתבסס על מסמכים מסווגים וגורמי ממשל בכירים, המטוס הנשיאותי המפורסם "אייר פורס 1" שימש כפיתיון בלבד, בעוד טראמפ הוברח מהמקום במטוס צבאי נפרד.

האירוע הדרמטי התרחש ב-8 ביולי בנמל התעופה באנקרה, בתום פסגת נאט"ו – יממה בלבד לאחר שארה"ב חידשה את תקיפותיה נגד מטרות איראניות. כאשר עלה מידע מודיעיני ממוקד על כוונה איראנית לפגוע בנשיא או להפיל את מטוסו, הוחלט בשירות החשאי שלא לקחת סיכונים ולהוציא לפועל תוכנית חילוץ מוצפנת ומורכבת לבריטניה.

שלב אחר שלב: כך פעל מבצע ההטעיה

טראמפ הגיע לנמל התעופה באנקרה, צעד על השטיח האדום ועלה במדרגות הגלויות לעין כל אל מטוס הבואינג 747 הוותיק. הוא נפנף לשלום לצלמים ולצוותי התקשורת שליוו אותו, במטרה לשדר עסקים כרגיל. דקות ספורות לאחר שנכנס לתא הנוסעים, הועברו טראמפ ומספר מצומצם של יועצים בכירים לעבר דלת נסתרת בצדו השני של המטוס.

אל הדלת הנגדית הוצמדה משאית אספקה של חברת קייטרינג. באמצעות הבוכנה ההידראולית של המשאית, עברו טראמפ ופמלייתו בתוך התא המכוסה וירדו ממנו מבלי שאיש מנוסעי המטוס או האנשים על המסלול הבחין בכך. הנשיא הועבר במהירות למטוס צבאי מסוג C-32A – בואינג 757 מותאם – שהמתין בסמוך, והמריא תחת אות קריאה צבאי רגיל. במקביל, המריא ה"אייר פורס 1" כשהוא משמש כפיתיון בלבד כדי למשוך את האיום האיראני.

העיתונאים לא ידעו דבר

צוותי התקשורת וחלק מחברי הבית הלבן ששהו על גבי ה"אייר פורס 1" היו בטוחים לחלוטין שטראמפ נמצא עימם במטוס. במהלך הטיסה לבריטניה הורה צוות האבטחה לנוסעים להשאיר את תריסי החלונות סגורים לכל אורך הדרך, ונתוני מעקב טיסה הראו כי רכיב הזיהוי האלקטרוני הופעל רק כשהמטוס שהה מעל הים השחור. במקביל, טיסתו של טראמפ במטוס הצבאי עברה ללא אירועים חריגים, והוא נחת ביעדו בבטחה.

פער המיגון בין המטוסים

הרקע למבצע המורכב קשור גם למצב הטכני של המטוס החדש שקיבל טראמפ. כפי שנחשף בתחקיר מקיף, המטוס שקיבל הנשיא במתנה מקטאר טרם הגיע לרמת המיגון המלאה הנדרשת בזמן לחימה. בעוד אייר פורס 1 הקלאסי מצויד במערכות הגנה מתקדמות ביותר, המטוס הקטארי החדש שודרג במאות מיליוני דולרים אך עדיין חסרות בו מספר מערכות בטיחות חיוניות.

בכיר אמריקני לשעבר ציין כי שימוש ב"אייר פורס 1" כפיתיון אינו חסר תקדים, וכי ב-30 השנים האחרונות היו מקרים בודדים שבהם ננקטה טקטיקה דומה בעקבות איומים חמורים או טיסות לאזורים מסוכנים. "הצידו האבטחתי של המטוס הישן גבוה מאוד, אך הוא גם בולט מאוד לעין – ולכן העלאת הנשיא במטוס חלופי נחשבת לעיתים לבטוחה הרבה יותר", הסביר.

כשנשאל בשעתו על שינוי סידורי הטיסה וההנחיה החריגה לסגור את תריסי החלונות, ניסה טראמפ להמעיט בחשיבות המהלך אך סיפק אמירה נחרצת: "אני נמצא בראש רשימת החיסול של איראן. זו הייתה טיסה מסוכנת בגלל כל הרעים שאנחנו מתמודדים מולם".