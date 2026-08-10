הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ פרסם הלילה (שננ) הודעה על מינויים חדשים בדרג הבכיר של הממשל, ובראשם מינויו של המשפטן וויל שארף לתפקיד עוזר הנשיא ויועץ הבית הלבן. שארף, יהודי שומר תורה ומצוות, צפוי להיכנס לתפקידו ביום א' בספטמבר הקרוב, ויחליף את דיוויד וורינגטון שהחליט לעבור למגזר העסקי הפרטי.

בהודעתו שיבח הנשיא טראמפ את המתמנה ואמר: "זהו כבודי הגדול להודיע כי, החל מ-1 בספטמבר, וויל שארף יהפוך לעוזר הנשיא ויועץ הבית הלבן, ויחליף אדם, דיוויד וורינגטון, שעשה עבודה יוצאת מן הכלל כיועץ הבית הלבן ולפני כן, עבור קמפיין הנשיאות שלי. דיוויד יעבור למגזר הפרטי. וויל עשה עבודה מדהימה בתפקידו הנוכחי כמזכיר הסגל של הבית הלבן, ושימש גם כיו"ר הוועדה הלאומית לתכנון הבירה".

הנשיא הוסיף והדגיש את הקשר האישי והמקצועי שלו עם שארף: "אני מכיר את וויל היטב! הוא ייצג אותי בעבר במקרים רבים, כולל בבית המשפט העליון, במהלך קמפיין הלוחמה המשפטית המושחת והבלתי חוקי של ממשל ביידן. הוא שימש בעבר גם כתובע פדרלי, עבד כעורך דין בפרקטיקה פרטית, שימש כעוזר משפטי עבור שני שופטי בית משפט פדרלי לערעורים, והיה סטודנט מצטיין הן באוניברסיטת פרינסטון והן בבית הספר לחוק של הרווארד. וויל הוא קשוח, חזק וחכם! הוא גם אוהב את המדינה שלנו, ומכבד את החוק. וויל שארף יעשה עבודה נהדרת כיועץ הבית הלבן!".

מעבר לרקע המקצועי המרשים, שארף ידוע כיהודי אורתודוכסי השומר על קיום המצוות בקפדנות יתרה. הוא גדל בבית אורתודוכסי מודרני באזור ניו יורק ובצפון מדינת פלורידה, ושומר על אורח חיים דתי מלא גם בתוך העשייה הציבורית האינטנסיבית בה הוא עוסק.

בחיי היומיום שלו, שארף מניח תפילין בכל יום, שומר על כשרות מהודרת ומגיע באופן קבוע להתפלל בבית הכנסת של חב"ד בלילי שבת ובימי השבת. כבר בתקופת לימודיו באוניברסיטת פרינסטון בלטה מחויבותו ליהדות, כאשר כיהן כנשיא ועד הסטודנטים של חב"ד בקמפוס והיה פעיל מרכזי במרכז לחיים יהודיים שם.

פעילותו הציבורית בנושאים יהודיים נמשכה גם לאחר סיום הלימודים, ובשנת תשפ"ג (2023) היה בין מייסדי ארגון "יהודים נגד סורוס". בתחום המקצועי החל את דרכו כתובע פדרלי וכעוזר משפטי לשופטים פדרליים, עד שהצטרף לצוות ההגנה המשפטית של הנשיא טראמפ וייצג אותו בדיונים בבית המשפט העליון.