במהלך חריג ודרמטי, שיגר יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט (ליכוד) מכתב רשמי לראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני, בו הוא מזהיר מפני "איום אסטרטגי על הריבונות הדמוקרטית של מדינת ישראל". במכתב, שנושא תאריך ט"ז בתמוז תשפ"ו (1 ביולי 2026), דורש ביסמוט לקיים דיון חירום בנושא היערכות המדינה להתמודדות עם איומים על מערכת הבחירות הקרובה.

"ועדת החוץ והביטחון דורשת לקיים דיון בנושא היערכות מדינת ישראל להתמודדות עם איומים על מערכת הבחירות הקרובה, ובהם התערבות זרה, לוחמת תודעה ומתקפות סייבר", כתב ביסמוט במכתב הרשמי. יו"ר הוועדה הבהיר כי מדובר באיום הולך וגובר שיש להתמודד איתו באופן מיידי ומקיף.

"מדרון חלקלק": האזהרה מפני התערבות מבית

בנוסף לאיומים החיצוניים, העלה ביסמוט חשש כבד מפני התערבות פנימית בהליך הדמוקרטי. "לצד האיומים מבחוץ, נדרש לבחון גם את הסכנה שבהתערבות מבית, העלולה לפגוע באמון הציבור בהליך הדמוקרטי", הזהיר יו"ר הוועדה במכתבו.

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ביסמוט הצביע על אירוע ספציפי שמעורר לדבריו חשש מיוחד: "אנו עדים היום לאירוע חמור נוסף, כאשר הוצא צו ביניים המורה על הקפאת מינויו של מבקר המדינה, לאחר שנבחר כדין בידי הכנסת". לדבריו, התפתחות זו מעוררת "חשש כבד מפני מדרון חלקלק, היום מדובר בבחירת מבקר המדינה, ומחר על הבחירות הכלליות בישראל".

דיון חירום עם כלל הגורמים הרלוונטיים

במכתבו, פירט ביסמוט כי הדיון החירום יכלול מגוון רחב של גורמים ביטחוניים ומדיניים. "לצד שירות הביטחון הכללי, יוזמנו גורמים מהמטה לביטחון לאומי, מערך הסייבר הלאומי, ועדת הבחירות המרכזית ויתר הגורמים הרלוונטיים, להתמודדות עם איומים אלו מבית ומבחוץ", כתב יו"ר הוועדה.

המכתב מגיע על רקע מתח פוליטי גובר בישראל לקראת מערכת הבחירות הצפויה. בשבועות האחרונים התעצמו הדיווחים על ניסיונות התערבות זרה במערכת הפוליטית הישראלית, לצד חששות מפני ניצול לרעה של כלים טכנולוגיים מתקדמים להשפעה על דעת הקהל.