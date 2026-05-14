יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן, קיים היום דיון בנושא ביטוחי הרכב והתייחס למחירים היקרים: "נחה דעתי שתעריפי ביטוחי הרכב צריכים לרדת – קורא לרשות שוק ההון להאיץ את סיום הבדיקה – המחיר עולה מהר ויורד לאט ורווחי חברות הביטוח הרקיעו שחקים", אמר (חדשות כלכלה)
שורה של אנליסטים בכירים מזהירים כי השוק הדיגיטלי ניצב בפני משבר חריף במיוחד - כזה שמונע מכוחות מאקרו כלכליים שלא התמודדו איתם בעבר | קריסות שיא, איתותי טכניקה שליליים, והתנגשות בין מחזורי שוק מסורתיים להתנהגות הביטקוין - כל אלו מרמזים על סף עידן חדש בסיכון ובאי-ודאות עבור המשקיעים (כלכלה)
שני בנקים מובילים – הפועלים והבינלאומי, השיקו מהלכים אסטרטגיים שנועדו להתמודד עם הירידה בנתח השוק שלהם בתחום המסחר בניירות ערך | בנק הפועלים מציע מניות חינם או תשלום מזומן ללקוחות חדשים, במטרה להרחיב את בסיס המשקיעים ולהגביר מודעות פיננסית | הבינלאומי מתמקד בדור הצעיר, ומבטל את דמי הניהול למשקיעים עד גיל 30, מתוך הבנה שמדובר בקהל משכיל ואחראי | המהלכים משקפים תגובה לתחרות הגוברת מצד בתי ההשקעות, ולעלייה הדרמטית בפעילות הבורסה המקומית (כלכלה)
הביטקוין, מטבע הקריפטו הגדול ביותר, ממשיך לשבור שיאים ומחירו עומד הבוקר על 120,896.30 דולר, זאת על רקע הציפייה שממשל טראמפ יחשוף השבוע הקלות לתעשייה | מאז תחילת השנה עלה מחיר הביטקוין ב-29%, והשפיע גם על מטבעות קריפטו נוספים, כך, את'ר, מטבע הקריפטו השני בגודלו, עלה למחיר של 3,048.23 דולר (כלכלה)