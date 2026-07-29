סקר חדש שנערך בארצות הברית חושף תמונה חד-משמעית: הציבור האמריקאי חושש מהשפעתן ההולכת וגוברת של חברות הטכנולוגיה הענקיות על החברה והכלכלה. הסקר, שנערך על ידי מכון YouGov עבור ארגון Little Tech Association והגיע לראשונה לידי אתר Axios, מציג נתונים מדאיגים על חוסר אמון ציבורי נרחב.

על פי הממצאים, 71% מהנשאלים סבורים כי לחברות הטכנולוגיה הגדולות יש יותר מדי כוח, בעוד רק 2% חשבו שיש להן מעט מדי כוח. הסקר התבסס על מדגם מייצג של כ-1,200 בוגרים בארה"ב, ונערך בין ה-6 ל-13 ביולי השנה.

דרישה לרגולציה חמורה

הנתונים מצביעים על תמיכה רחבה בצעדי רגולציה כנגד ענקיות הטכנולוגיה. כך, 68% מהנשאלים תומכים בכך שהרשויות הפדרליות והמדינתיות ישתמשו בחוקים הקיימים נגד מונופולים כדי לרסן חברות אלו, מול 3% בלבד שהתנגדו. בנוסף, 67% תומכים ביוזמות חקיקה דו-מפלגתיות להידוק ולהחמרת חוקי האנטי-טראסט, לעומת 4% מתנגדים.

הנתון המדאיג ביותר נוגע לפרטיות: 90% מהאמריקאים מודאגים מהאופן שבו תאגידי ענק אוספים ועושים שימוש במידע האישי שלהם. מתוכם, 48% הגדירו את עצמם כ"מודאגים מאוד" מהנושא.

אוהבים את הטכנולוגיה, חוששים מהחברות

הסקר חושף פרדוקס מעניין: למרות החשש מחברות הטכנולוגיה, הציבור ממשיך להשתמש במוצריהן באופן קבוע. כ-72% מהנשאלים דיווחו כי השתמשו בכלי בינה מלאכותית בשלושת החודשים האחרונים, ולמעלה מ-60% מהם ציינו כי חוויתם הייתה חיובית.

עם זאת, פחות מ-20% הציעו את אמונם בחברות הטכנולוגיה הגדולות לניהול הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיית הבינה המלאכותית. למעשה, כמעט מחצית מהנשאלים ציינו כי אינם סומכים על שום גוף שינהל את תחום הבינה המלאכותית – כולל עסקים קטנים, נבחרי ציבור מקומיים, הקונגרס או ממשל טראמפ.

קול השחקנים הקטנים

"הציבור האמריקאי אמר את דברו באופן ברור", מסר הארי גודפרי, מנכ"ל Little Tech Association. "הם אוהבים את מה שהטכנולוגיה מסוגלת לעשות, אך חשים אי-נוחות עמוקה מריכוז הכוח הרב בידיהן של חברות בודדות. הציבור אינו רוצה שעתיד הבינה המלאכותית יוכרע על ידי אותם תאגידים ששולטים כיום באינטרנט – הציבור דורש תחרות, לא ריכוזיות".

הסקר הוזמן על ידי Little Tech Association, קואליציה חדשה יחסית המאגדת כ-200 חברות טכנולוגיה קטנות ובינוניות. בין מייסדי הארגון והמממנים הבולטים שלו ניתן למצוא שמות מוכרים כמו Y Combinator, Proton, Replit ו-Yelp. מטרת הארגון היא להבטיח את השמעת קולם של היזמים והחברות הקטנות, ולהציב בלמים לכוחן של ענקיות הדיגיטל.