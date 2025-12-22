אוסטרליה הופכת מחר למדינה הראשונה בעולם שמטילה מגבלת גיל לשימוש ברשתות החברתיות | המהלך מסמן את תחילתו של ניסוי עולמי, שייבחן על ידי מחוקקים המעוניינים לפקח על פעילות ענקיות הטכנולוגיה | ממשלות מדנמרק ועד מלזיה, ואפילו מדינות בארצות הברית, מתכננות צעדים דומים (בעולם)
עוגיות אינן סתם קובצי טקסט קטנים שנשמרים בדפדפן - הן אחד הכלים המשפיעים ביותר על חוויית הגלישה ועל השאלה מי יודע עלינו ומה | מאז שנחשפו פרשות מתוקשרות כמו זו של פייסבוק ב־2011, הפכו העוגיות לסמל של מאבק בין נוחות טכנולוגית, לפרטיות אישית | כיום, בעקבות רגולציה מחמירה ודפדפנים שמגבילים עוגיות צד שלישי, האינטרנט נכנס לעידן חדש שבו הגולש מקבל יותר שליטה (טכנולוגיה)
מהנדס תוכנה חשף כיצד שואב האבק החכם שלו לא רק ששידר נתוני מפה מפורטים של הבית לשרתים רחוקים - אלא גם הופעל נגדו בפקודה חשאית, לאחר שהפסיק את העברת המידע | החקירה מגלה פוטנציאל מסוכן של שליטה מרחוק במכשירי בית חכמים, ואזהרה מטרידה לעידן האינטרנט של הדברים (טכנולוגיה)
מלון בסין הופך לראשון בעולם שמיישם מודל שירות משולב, בו רובוט אנושי מלווה את אורחי המלון לצד רובוטים למשימות מיוחדות | זהו המוסד המלונאי הראשון שמטמיע מערכת שירות המשתלבת בין רובוט אנושי רב-תכליתי, XMAN-R1, לרובוטים ייעודיים למגוון משימות | מהלך חדשני זה של חברת Keenon Robotics ממחיש את קפיצת המדרגה של ענף המלונאות אל עידן של שירותים חכמים, יעילים ומותאמים אישית לאורח (טכנולוגיה)
המוזיאון החדש, שתוכנן על ידי אמן הדאטה רפיק אנאדול וממוקם בלב גראנד LA במרכז לוס אנג'לס, מבטיח לחולל מהפכה עולמית בתחום חוויות האמנות הדיגיטלית - עם גלריות חדשניות, חדר אינפיניטי טריפי, אוצרות מבוססות מודלים ג'נרטיביים ומודל טבע תעשייתי שנשען על מיליוני דגימות טבע | מדובר בציון דרך תרבותי מהותי עבור העיר והאזור (טכנולוגיה)
הדוח החדש של Arkham Intelligence שופך אור על אחת מהפרשות השקטות אך המזעזעות בתולדות הקריפטו - גניבת ענק של למעלה מ־127,000 ביטקוין ממאגר הכרייה הסיני LuBian, שנעלם במפתיע מהזירה ב־2021 | האירוע, שנותר מתחת לרדאר כמעט חמש שנים, מדגיש את השבריריות של מערכות Web3 מול מתקפות מתוחכמות - בשנה שבה כבר נגנבו יותר מ־3 מיליארד דולר (כלכלה)
המיזם החדש של הענקית הסינית בייטדאנס, שעומד תחת שם הקוד "Swan", מביא את החברה לתחרות ישירה מול Meta ו-Apple עם משקפיים חכמים ומשולבי מציאות מעורבת, המציעים עיצוב קליל ונוחות גבוהה - בניגוד למוצרים היקרים והכבדים של המתחרים (טכנולוגיה)
החידושים של OpenAI - פיצ'ר הלמידה המשותפת "Study Together" והאינטגרציות החדשות עם Slack, Canva ו-Gmail – מבטיחים לשדרג את חוויית הלמידה והעבודה, ומציבים את ChatGPT ככלי מרכזי במוסדות חינוך וארגונים עסקיים (טכנולוגיה)