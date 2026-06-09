מכה לדואר ישראל: ענקית הכספים מפסיקה את שיתוף הפעולה

מכה כלכלית קשה נחתה הבוקר (שלישי) על דואר ישראל: ענקית העברות הכספים הבינלאומית "ווסטרן יוניון" (Western Union) הודיעה לחברת "דואר פיננסים" – חברת הבת של דואר ישראל והסוכנת המרכזית שלה בארץ – על סיום ההתקשרות ביניהן באופן מיידי. כך נחשף הבוקר באתר 'וואלה'.

אמש התקיימה פגישת חירום בין נציגי שתי החברות בניסיון נואש למנוע את הצעד ולהגיע להבנות שיאפשרו המשך שיתוף הפעולה, אך השיחות נכשלו. כתוצאה מכך, מתן השירות בסניפי הדואר ברחבי הארץ צפוי להסתיים בעוד שלושה ימים בלבד – מהלך שצפוי לפגוע קשות בציבור הלקוחות הרחב.

מעבר לפגיעה המשמעותית בקהל הלקוחות שנשען על שירות זה לצורכי העברות כספים בינלאומיות, המהלך צפוי להסב לדואר ישראל הפסד הכנסות שנתי מוערך של כ-15 מיליון שקלים – מכה כלכלית נוספת למוסד הממשלתי המתמודד עם אתגרים פיננסיים רבים.

מפיונרית טלגרף למעצמה פיננסית גלובלית

חברת ווסטרן יוניון נחשבת כיום לאחת השחקניות הוותיקות והמובילות ביותר בשוק הפיננסים העולמי. החברה, שהחלה את דרכה ההיסטורית בארצות הברית כחברת תקשורת וחלוצה בתחום העברת כספים באמצעות מברקים (טלגרף), ביצעה לקראת שלהי המאה ה-20 תפנית אסטרטגית מוחלטת והפכה לפלטפורמה הגדולה בעולם להעברות כספים בין-אישיות.

כיום, הרשת של ווסטרן יוניון כוללת מאות אלפי נקודות שירות וסוכנויות פיזיות ברחבי הגלובוס, לצד מערך דיגיטלי מתקדם הכולל אתרי אינטרנט ואפליקציות ייעודיות. השירות מאפשר העברת כספים מהירה ונגישה ללא צורך בחשבון בנק – יתרון משמעותי עבור אוכלוסיות רבות ברחבי העולם.

מודל הפעילות בישראל והשירות שיפסק

עד כה, הפעילות המרכזית של ווסטרן יוניון בישראל התבססה על דואר ישראל, ששימש כזכיין העיקרי והנגיש את השירות במאות סניפים פיזיים ברחבי הארץ ובאמצעים מקוונים. במקביל, החברה פועלת בארץ גם דרך סוכנויות חלפנות פרטיות ובשיתוף פעולה עם חברת כרטיסי האשראי "כאל", אך הדואר היה הזרוע הנגישה והמרכזית ביותר.

מודל הפעילות של החברה פשוט ומאובטח: המפקיד מזדהה באמצעות תעודה מזהה ומשלם את סכום ההעברה במזומן או באשראי. עם סיום הפעולה מתקבל מספר אסמכתא (MTCN), ובאמצעותו המוטב במדינת היעד יכול לעקוב אחר ההעברה ולמשוך את הכסף במטבע המקומי או במטבע חוץ.

עמלות, פיקוח ורגולציה מחמירה

מבנה העלויות של השירות נקבע לפי מספר פרמטרים: העמלות משתנות בהתאם ליעד ההעברה, שיטת התשלום וסכום המזומן שנשלח. החברה מייצרת רווח גם מהפער שבין שערי החליפין שהיא מציעה ללקוח לבין השער היציג בשוק.

המדיניות הפיננסית של החברה מתגמלת העברות רחבות היקף – ככל שסכום השליחה גבוה יותר, כך קטן אחוז העמלה היחסי. יחד עם זאת, בשל כפיפותה של החברה לחוקים בינלאומיים קשוחים למניעת הלבנת הון, לקוחות המבקשים להעביר סכומים העולים על 2,000 דולרים למוטבים שאינם בני משפחה מדרגה ראשונה, יידרשו לרוב להציג מסמכים רשמיים ואישורים נוספים כדי לאשר את ביצוע העסקה.

השלכות על הלקוחות והדואר

סיום השיתוף בין ווסטרן יוניון לדואר ישראל צפוי להשפיע באופן משמעותי על קהל הלקוחות הרחב שהסתמך על הנגישות והנוחות של סניפי הדואר. כידוע, מוסדות דואר ברחבי העולם מתמודדים עם אתגרים כלכליים בעידן הדיגיטלי, והפסד הכנסות של 15 מיליון שקלים בשנה מהווה מכה נוספת לדואר הישראלי.

הלקוחות שהיו רגילים לבצע העברות כספים דרך סניפי הדואר ייאלצו כעת לפנות לסוכנויות חלפנות פרטיות או לשירותי כאל, מה שעשוי להיות פחות נגיש עבור חלק מהאוכלוסייה. יצוין כי שוק הפיננסים העולמי מתמודד עם אתגרים רבים בתקופה זו, והמהלך של ווסטרן יוניון עשוי להיות חלק מהתאמות אסטרטגיות רחבות יותר.