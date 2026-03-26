הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף הגיע לביקור חיזוק בכולל לדיינות 'משכן שרה' השוכן בלב מרכז ההייטק בהר חוצבים • בנאום חוצב להבות התייחס הראשל"צ בכאב לגזירות על עולם התורה, זעק על הבורות בקרב ילדי ישראל וקרא לאברכים להפוך את המקום למגדלור של תורה בלב המרכז העסקי • צפו בתיעוד (חרדים)
פחות עסקאות, השקעות גדולות יותר: בצל המלחמה והאי־יציבות הגיאופוליטית, משקיעים בינלאומיים המשיכו להמר על החדשנות הישראלית - סייבר ובינה מלאכותית ריכזו כ־70% מההשקעות, והשוק מתבסס סביב עסקאות ענק ורוכשים אסטרטגיים (כלכלה, טכנולוגיה)
ענקיות הטכנולוגיה מובילות מהלך קיצוצים היסטורי - מגמה עולמית של מעבר לאוטומציה ובינה מלאכותית גורמת מדיניות רחבה של ארגון מחדש ולהעלמות של עשרות אלפי משרות | אינטל מתכננת פיטורים של עד 24% מהעובדים, מיקרוסופט מקצצת אלפי משרות, ובחברות הענק ההודיות נרשמים שיאי עזיבה | מטא, אמזון וגוגל פועלות להקטנת מצבת העובדים במקביל להרחבת תחומי הבינה המלאכותית (כלכלה)
על פי הדו"ח, המסכם את מצב המחקר והפיתוח בישראל בשנה האחרונה, ענף ההייטק ממשיך להיות מנוע מרכזי בכלכלת ישראל| הדו"ח מצביע על ירידה בהישגי תלמידים במדעים, ושחיקה בפרמטרים מרכזיים של ההון האנושי במדע וטכנולוגיה, וההשקעה הממשלתית במחקר ופיתוח (כלכלה)
לאחר הודעת משפחות חטופים וחללים על שביתה הצפויה ביום ראשון הקרוב, "מטה ההייטק", המונה עשרות חברות הייטק וקרנות הון-סיכון מהמובילות בישראל, הודיע כי יאפשר לעובדי החברות והקרנות להצטרף לשביתה שעליה הכריזו המשפחות | "אנחנו נמצאים ברגע גורלי בסיפורה של האומה הישראלית, ואנו לא מתכוונים לשבת מנגד", נמסר (בארץ)
האקזיט השני הגדול בענף: חברת הסייבר האמריקנית החליטה לרכוש את חברת סייברארק הישראלית, לפי זכויות הקניין ב-26% משווייה בבורסה | מניית סייברארק עלתה אמש ב-13.5% בוול סטריט, לאחר שדווח על עסקת הענק שנחתמה (טכנולגיה)
תופעת המתמחות שעובדות בתכנות בחינם, ושוברות את שוק המשכורות, הגיעה לשולחנו של הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין | הרב פסק כי "אי אפשר לאסור על מתמחות לעבוד בחינם. אך רצוי להתאגד יחד עם פיקוח רבני, ולתקן תקנות קבועות לטובת המתכנתות" | הפסק המלא (חרדים)