הנשיא האמריקני דונלד טראמפ נשא דברים חריפים אמש (ג') כלפי איראן, במהלך שיחה עם עיתונאי הבית הלבן בטיסתו חזרה ממדינת אוהיו. טראמפ הביע אופטימיות לגבי התמודדות ארה"ב עם האיום האיראני, אך הבהיר כי אינו נותן אמון במשטר בטהרן. "אני האדם האחרון שיסמוך על איראן", הדגיש הנשיא, והוסיף: "הם שיקרו לי ללא הרף". בהמשך דבריו התייחס טראמפ למצר הורמוז, נתיב השיט האסטרטגי שדרכו עובר כשליש מהנפט הימי בעולם, והצהיר: "יש לנו שליטה מוחלטת במצר הורמוז כרגע - להם אין שליטה, לנו יש שליטה מלאה. המצר בידיים שלנו".

דברי הנשיא האמריקני נאמרו על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת באזור המפרץ הפרסי. רק יום קודם לכן תקפו כוחות אמריקניים ספינה שניסתה להפר את המצור הימי שהוטל על נמלי איראן, כאשר מסוק צבאי אמריקני פגע בהגה הכיוון של כלי השיט. מדובר בתקיפה אמריקנית ראשונה במצר לאחר שבוע של איפוק יחסי מצד וושינגטון. טראמפ לא הסתפק בהצהרות על השליטה הימית והוסיף אזהרה מפורשת: "בשלב מסוים, אולי הם יעשו משהו, ואז נמחק אותם". לדבריו, איראן איבדה את מעמדה האזורי בשנים האחרונות: "כרגע אנחנו נמצאים בעמדה טובה מאוד. יש לנו עסק עם מדינה שהייתה הבריון של המזרח התיכון במשך 50 שנה. היום הם כבר לא הבריון של המזרח התיכון".

בהמשך השיחה עם העיתונאים התייחס הנשיא לדיווחים שפורסמו ב'וושינגטון פוסט' על מבצע חילוץ דרמטי שבוצע בחודש שעבר בעת עזיבתו את טורקיה. על פי הדיווחים, טראמפ הועבר בחשאי דרך משאית קייטרינג למטוס צבאי חלופי, בעוד המטוס הנשיאותי הרגיל שימש כפיתיון להטעיית איום אפשרי מצד איראן. טראמפ הסביר כי הוא פועל על פי הנחיות גורמי הביטחון: "זה תלוי אך ורק בשירות החשאי. אני פשוט פועל לפי מה שהם רוצים, אז אני מציית להנחיות של השירות החשאי ושל הצבא. הם רצו שאטוס במטוס אחר - אז עשיתי את זה. אני עושה מה שהם אומרים".

הנשיא אישר כי קיים איום ביטחוני כלשהו, אך נמנע מלפרט: "אני מניח שהיה שם איום כלשהו. לא ממש שאלתי על זה יותר מדי. אני מקבל הרבה איומים - יש לגביי הרבה איומים שאתם בכלל לא יודעים עליהם". האיום האיראני על חיי הנשיא האמריקני אינו עניין תיאורטי בלבד. תמונות שפורסמו לאחרונה חשפו סוללות טילי נ"מ מסוג Avenger המוצבות במועדון הגולף של טראמפ בניו ג'רזי. ביום ראשון האחרון, בזמן שהנשיא שיחק בטורניר גולף, הוזנקו מטוסי קרב מסוג F-16 כדי ליירט שני מטוסים אזרחיים שחדרו למרחב האווירי האסור מעל המגרש.