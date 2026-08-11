בראיון טלפוני שהעניק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעיתונאי וויין אלין רוט, פירט הנשיא את האפשרויות השונות העומדות בפני הממשל האמריקאי בהתמודדות עם איראן.

טראמפ הציג שלוש חלופות אסטרטגיות: "יש לנו שתי אסטרטגיות חזקות מאוד, שלוש אסטרטגיות חזקות", אמר. "אנחנו יכולים פשוט להמשיך כך, והם יכשלו. אנחנו יכולים פשוט להמשיך, אתה יודע, לעשות סוג של נחמד וקל, להירגע".

הנשיא האמריקאי התייחס גם לאופי המגעים עם האיראנים ואמר: "כפי שאמרתי, אני בסוג של משא ומתן. אתה מבין, הם מנהלי משא ומתן ערמומיים מאוד כי הם יסכימו למשהו, ואז הם יצאו ויגידו לעיתונות שזה לא... לא, הם אנשים מאוד לא ישרים".

טראמפ פירט את האפשרות הראשונה - המשך המדיניות הנוכחית: "לעשות מה שאני עושה עכשיו, פשוט להמשיך הלאה ולראות כמה רע הם עושים, כי כל האומה שלהם, יש להם אינפלציה של 300 אחוזים. אין להם ערך, למטבע שלהם כמעט אין ערך. הם לא משלמים לחיילים שלהם, החיילים שלהם עוזבים".

לגבי שתי האפשרויות הנוספות, אמר הנשיא: "אז פשוט להמשיך את זה כי זה לא בר קיימא. להכות בהם ממש, ממש חזק. או פשוט... אני מתכוון באמת, השלישית היא פשוט לנצח אותם כלכלית, אבל אנחנו עושים את זה בכל מקרה, זה סוג של חלק מהסט הראשון".

טראמפ סיכם בתיאור המצב הכלכלי של איראן והשליטה האמריקאית בנכסיה: "אז מבחינה כלכלית הם בלגן. הם לא יכולים ללוות כסף. אנחנו שולטים בכסף שלהם, מה שהיה להם, וזה היה הרבה, היה להם הרבה, ולנו יש שליטה מלאה בו. אני הבנקאי שלהם".