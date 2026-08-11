הקבינט הקטלני האיראני - תרגיל ההטעיה של טראמפ ( צילום: מסך רשתות חברתיות )

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, הכריז על שינוי מבני נרחב בצמרת הביטחונית של המשטר, כך על פי ערוצים המזוהים עם השלטון בטהרן. המהלך אינו מסתכם במינויים שגרתיים, אלא בהקמת מה שמכונה "קבינט מלחמה" המורכב מהמפקדים הקיצוניים והמנוסים ביותר במשמרות המהפכה האיראנית.

השינוי נועד, לפי הערכות, להבטיח את המשך קיומו של המשטר ולהחריף את העימות מול המערב. בראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים מונה עלי עבדוללהי, שכיהן בעבר כמפקד מטה "ח'אתם אל-אנביה", הגוף האחראי על תיאום מבצעים בזמן מלחמה.

משמאל: עלי עבדאללהי, ראש מטה הכוחות המזוינים של איראן | מימין: כיומרס היידארי, סגן ראש מטה הכוחות המזוינים של איראן ( צילום: רשתות חברתיות )

עבדוללהי נחשב לאחד האדריכלים המרכזיים של מערך הטילים האיראני, וכן לאיש המפתח בניצול מצר הורמוז ככלי מיקוח צבאי. חמינאי הורה לו לאחד את המטה הכללי עם מטה המבצעים העליון, צעד המעיד על מעבר למבנה פיקוד מרכזי ותוקפני יותר. ראש המוסד הדיח בכירים בעקבות איראן בבלי | 06.08.26 למפקד העליון של משמרות המהפכה מונה אחמד וחידי, שהועלה לדרגת רב-אלוף. וחידי, המבוקש על ידי האינטרפול, נכנס לתפקיד במקום מוחמד פאכפור שנהרג בתחילת המלחמה. לצידו מונה מוסטפא איזדי כסגנו, מי שהוביל בעבר את פיקוד הלוחמה בסייבר ואיומים חדשים.

מימין: אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה | משמאל: חוסיין טאב, מפקד הכוח החצי-צבאי בסיג' ( צילום: לפי סעיף 27א )

המינוי המדאיג ביותר עבור גורמי מודיעין מערביים הוא שובו של חוסיין טאיב לתפקיד מבצעי כמפקד הבסיג', הזרוע החצי-צבאית האחראית על דיכוי פנימי. טאיב, שעמד בראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה במשך עשור שלם, הודח מתפקידו ב-2022 בעקבות סדרת כשלונות אבטחה שיוחסו לישראל.

חזרתו למעגל הפנימי מעידה על חששו של חמינאי לא רק מפני תקיפות חיצוניות, אלא גם מפני התקוממות עממית פנימית.

מוחסן רזאי, אחת הדמויות הקיצוניות והוותיקות ביותר בממסד האיראני, מונה למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי. רזאי, שפיקד על משמרות המהפכה במהלך מלחמת איראן-עיראק, ידוע בעמדותיו הנחרצות נגד כל משא ומתן עם ארצות הברית. בעבר אף הצהיר כי פלישה אמריקנית תהיה "נהדרת" משום שתאפשר לאיראן לקחת אלפי בני ערובה ולדרוש עבורם מיליארדי דולרים.

מוחסן רזאי,

למרות הניסיון להציג תמונה של שליטה מלאה, מקורות מודיעין מצביעים על כך שטהרן עדיין סובלת מ"פערי מודיעין קריטיים". תפקידי מפתח בארגוני המודיעין נותרו ללא מינויים קבועים לאחר שראשי הארגונים חוסלו בתקיפות אוויריות.

בנוסף, משרדי ההגנה והמודיעין מנוהלים על ידי ממלאי מקום, שכן מינוי שרים דורש אישור פרלמנטרי והליך מסובך יותר מבחינה חוקתית בהשוואה לצווים צבאיים של המנהיג העליון.

לא במקרה, ארצות הברית אינה מזלזלת ביכולות המשטר, כפי שפורסם בימים האחרונים.

תיעוד חדש טוען כי הנשיא דונלד טראמפ הוברח בחשאי מאייר פורס 1 באמצעות משאית הסעדה בנמל התעופה באנקרה, בעקבות חשש למזימה איראנית נגדו.

חושש מחיסול - טראמפ בתוך משאית קייטרינג - צילום: רשתות חברתיות חושש מחיסול - טראמפ בתוך משאית קייטרינג | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

דקות ספורות לאחר שנראה עולה למטוס הנשיאותי, טראמפ הועבר בחשאי למטוס C-32A של חיל האוויר האמריקני, בעוד אייר פורס 1 המריא כמטוס דמה כשאנשי הבית הלבן והתקשורת שעל סיפונו אינם מודעים להחלפת המטוסים.

המהלך, אם יאומת, מספק הצצה נדירה לטקטיקות ההטעיה והאבטחה של השירות החשאי האמריקני מול איום בחסות מדינה.