בחשיפה דרמטית שהשמיעו במהלך ועידת הגליל ה-12 בצפת, גילה ראש המוסד לשעבר יוסי כהן פרטים חסרי תקדים על פעילות המודיעין הישראלי בלב תוכנית הגרעין האיראנית. "טיילנו באתר הגרעין בפורדו באיראן פעמים רבות כדי להבין את האתר", מסר כהן במהלך דיון שעסק באתגרים הביטחוניים ובמצב בצפון.
דבריו של כהן נאמרו בהיכל התרבות העירוני בצפת, במסגרת וועידה שהתכנסה השנה תחת הכותרת "מחזירים את הביטחון לצפון". הכנס ריכז מקבלי החלטות, ראשי רשויות, אנשי מערכת הביטחון ומובילי דעת קהל לדיוני חירום שעסקו בחוסן האזורי ובעתיד היישובים בצל האתגרים הביטחוניים.
"התגשמות כל חלומותיי"
מתקן העשרת האורניום התת-קרקעי בפורדו נחשב לאחד האתרים המבוצרים והרגישים ביותר בתוכנית הגרעין האיראנית. המתקן, הקבור עמוק בהרי הזגרוס, תוכנן במיוחד להיות חסין מפני תקיפות אוויריות. עם זאת, כהן חשף כי ישראל הצליחה לחדור אליו שוב ושוב במסגרת מאמצי המודיעין להבין את יכולות איראן.
בהמשך דבריו התייחס ראש המוסד לשעבר לאפשרות של פעולה צבאית אמריקנית נגד המתקן. "הפצצת האתר בידי האמריקנים – היא התגשמות כל חלומותיי", אמר כהן, תוך שהוא מבטא את התקווה לנטרול מוחלט של האיום הגרעיני האיראני. דבריו משקפים את הדאגה העמוקה בקרב גורמי הביטחון הישראליים מהתקדמות תוכנית הגרעין האיראנית.
הערכה זהירה על מצב העשרת האורניום
לצד החשיפה הדרמטית על החדירה לפורדו, סיפק כהן גם הערכה מודיעינית זהירה לגבי מצב תוכנית הגרעין האיראנית כיום. "60 אחוזים של אורניום מועשר זה עדיין רחוק מפצצה", הדגיש, תוך שהוא מנסה להציב את המצב בפרופורציה נכונה.
עם זאת, גורמי מודיעין מערביים מעריכים כי איראן עדיין מחזיקה ביכולות משמעותיות בתחום העשרת האורניום. על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, למרות התקיפות שביצעה ישראל במתקני הגרעין האיראניים, טהראן ממשיכה בפעילות פיתוח במתקנים מסוימים, במיוחד במתחם התת-קרקעי המכונה "הר פיקאקס" הסמוך לנתנז.
דבריו של כהן מגיעים בתקופה רגישה במיוחד, כאשר ארצות הברית וישראל ממשיכות לפעול למניעת השגת נשק גרעיני על ידי איראן. ממשל טראמפ הבהיר לאחרונה את כוונתו לנטרל את האיום הגרעיני האיראני, תוך שהוא שומר על כל האפשרויות על השולחן, כולל אפשרות צבאית.
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