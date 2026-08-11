בחשיפה דרמטית שהשמיעו במהלך ועידת הגליל ה-12 בצפת, גילה ראש המוסד לשעבר יוסי כהן פרטים חסרי תקדים על פעילות המודיעין הישראלי בלב תוכנית הגרעין האיראנית. "טיילנו באתר הגרעין בפורדו באיראן פעמים רבות כדי להבין את האתר", מסר כהן במהלך דיון שעסק באתגרים הביטחוניים ובמצב בצפון.

דבריו של כהן נאמרו בהיכל התרבות העירוני בצפת, במסגרת וועידה שהתכנסה השנה תחת הכותרת "מחזירים את הביטחון לצפון". הכנס ריכז מקבלי החלטות, ראשי רשויות, אנשי מערכת הביטחון ומובילי דעת קהל לדיוני חירום שעסקו בחוסן האזורי ובעתיד היישובים בצל האתגרים הביטחוניים.

"התגשמות כל חלומותיי"

מתקן העשרת האורניום התת-קרקעי בפורדו נחשב לאחד האתרים המבוצרים והרגישים ביותר בתוכנית הגרעין האיראנית. המתקן, הקבור עמוק בהרי הזגרוס, תוכנן במיוחד להיות חסין מפני תקיפות אוויריות. עם זאת, כהן חשף כי ישראל הצליחה לחדור אליו שוב ושוב במסגרת מאמצי המודיעין להבין את יכולות איראן.

בהמשך דבריו התייחס ראש המוסד לשעבר לאפשרות של פעולה צבאית אמריקנית נגד המתקן. "הפצצת האתר בידי האמריקנים – היא התגשמות כל חלומותיי", אמר כהן, תוך שהוא מבטא את התקווה לנטרול מוחלט של האיום הגרעיני האיראני. דבריו משקפים את הדאגה העמוקה בקרב גורמי הביטחון הישראליים מהתקדמות תוכנית הגרעין האיראנית.