סקר חדש מצביע על התחזקות הליכוד ובנט, אך על ירידה בכוחו של גוש נתניהו. "הציונות הדתית" לא עוברת את אחוז החסימה, בעוד גנץ מתחזק. בתרחיש שבו יוסי כהן מתמודד, הוא מקבל ארבעה מנדטים שעשויים להכריע את גורל הממשלה. רוב הציבור מטיל ספק ביכולת להכריע את חמאס, ורוב הנשאלים תומכים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר (פוליטי)
יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, קורא הערב (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו לנצל את המצב הנוכחי כדי להביא לנפילת המשטר באיראן | כהן גם מביע הערכה אופטימיות לגבי השפעת התקיפה האחרונה על תוכנית הגרעין האיראנית (בארץ)
ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, שוקל לרוץ במפלגה חדשה - במסגרת הבחירות הבאות | על פי סקר וואלה - מפלגה בראשותו תביא רק - 4 מנדטים בלבד | בעבר קיבל כהן, הצעות פוליטיות מראשי מפלגות להשתלב במפלגות קיימות - אך הוא סירב וטען כי הוא מעדיף להקים מפלגה חדשה (פוליטי)