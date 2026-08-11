נייג'ל פארג' ולוחם החלל ( צילום: מאת Laurie Noble - https://members.parliament.uk/member/5091/portrait, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=171067399 |מסך )

נייג'ל פארג', אחד ממנהיגי הימין בבריטניה ויו"ר מפלגת Reform UK, עומד השבוע בבחירות ביניים במחוז קלקטון שבמחוז אסקס. פארג', שזכה במושב זה בבחירות הכלליות שהתקיימו ב-2024, התפטר מתפקידו כחבר פרלמנט ומבקש כעת לקבל שוב את אמון הבוחרים.

אולם המרוץ הפך למיוחד במינו: המפלגות המרכזיות בבריטניה - הלייבור, השמרנים והליברל-דמוקרטים - החליטו שלא להציב מועמדים במרוץ זה. במקום עימות מפלגתי מסורתי, מוצא פארג' את עצמו מול 34 מועמדים, רובם עצמאיים או ממפלגות קטנות. בין המועמדים בולט במיוחד Count Binface - דמות סאטירית שיצר הקומיקאי הבריטי ג'ונתן הארווי. המועמד מופיע בקסדה מיוחדת ומציג את עצמו כ"לוחם חלל בין-גלקטי ומנהיג הרציקלונים מסיגמה IX". הארווי הפך את הדמות למוכרת במערכות בחירות קודמות בבריטניה, והפעם הוא מושך את מרבית תשומת הלב התקשורתית במרוץ.

כובש את האולפנים לוחם החלל ( צילום: מסך )

עבור פארג', מדובר בבחירות בעלות משמעות פוליטית חשובה. ניצחון ברור יאפשר לו לבסס מחדש את מעמדו ולהוכיח שהבוחרים ממשיכים לתמוך בו, ויעניק לו מנדט מחודש בפרלמנט הבריטי.

מנגד, Count Binface אינו מנהל קמפיין פוליטי רגיל. המצע שלו משלב הומור וסאטירה עם ביקורת על המערכת הפוליטית הבריטית. בין הצעותיו מופיעים רעיונות אבסורדיים במכוון, לצד התייחסות לנושאים אמיתיים המעסיקים את הציבור הבריטי, כגון מחירי הדיור ושירותי התחבורה הציבורית.

מספר המועמדים הגדול - 34 על פתק ההצבעה - ממחיש את האופי החריג של המרוץ. מה שהחל כמעין בדיחה פוליטית הפך לאירוע שמושך עניין ציבורי ותקשורתי נרחב.

סקרי דעת קהל מעניקים לפארג' יתרון משמעותי, ולכן השאלה המרכזית אינה בהכרח מי ינצח, אלא באיזו רמת תמיכה. עבור פארג' מדובר בהזדמנות להדגים את כוחו הפוליטי; עבור המועמד הסאטירי, זו במה נוספת להפוך את הפוליטיקה הבריטית לנושא שקשה להתעלם ממנו.