חיל האוויר האמריקני חתם על חוזה ענק עם בואינג לרכש פצצות GBU-57 חודרות בונקרים לחידוש המלאי שנוצל בתקיפת מתקני הגרעין באיראן. המהלך, לצד שיגור נושאת המטוסים "פורד" למזרח התיכון, מעניק גיבוי עוצמתי לאיומי הנשיא טראמפ במידה והמו"מ מול טהרן ייכשל (בעולם)
ברקע הדיווחים באיראן היום בשעות הצהרים, כי החל תרגיל שיגור הטילים, המבוצע ככל הנראה בידי משמרות המהפכה, שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי התייחס לאיום האיראני כלפי ישראל וגם מתח ביקורת קשה על מנהיגי מדינות אירופה | "כנראה שאיראן לא הבינה את המסר המלא של המפציצים שתקפו בפורדו. נראה שהאיראנים מנסים לחפור בור עמוק יותר", אמר האקבי (חדשות)
ארבעה חודשים לאחר תקיפות ישראליות ואמריקאיות שהשביתו את מתקני פורדו ונטנז, מודיעה איראן על סיום מחויבויותיה ל־JCPOA ומונעת כניסת פקחים לאתר החדש בהר הפטיש|תצלומי לוויין עדכניים מצביעים על קצב בנייה מואץ במתקן תת-קרקעי מבוצר סמוך לנטנז, שהוקם לאחר השמדת אתרי הגרעין המרכזיים (בעולם)
מחפשים את הנופש המושלם ללא פשרות בכשרות ובמרחק לבית הכנסת? אל תמתינו לרגע האחרון שהמתחמים ייחטפו. היכנסו עכשיו לאתר שריכז עבורכם את המתחמים הכי מתאימים, בחרו את היעד המנצח שלכם ושריינו חופשה חלומית בקליק!
חודשיים חלפו מאז פתחה ישראל במלחמה מול איראן, והכתה את משטר האייתוללות במכה ניצחת בחסדי שמיים | דיווח מדהים חושף פרטים חדשים על ההכנות הישראליות למבצע עם כלביא, ועל אופן הפעולה של המוסד בשטח איראן, שהדהים את כל העולם | הגיוס למוסד, שמות הקוד המיוחדים, החדרת הנשק לאיראן, האימונים לצוותי הקומנדו, פריסת החוליות בליל המתקפה, והמבצע הנועז בפורדו - שנגנז | מיוחד (מגזין)
שניים מתוך שלושה מתקני הגרעין של איראן, נתנז ואיספאהן שרדו את התקיפות האמריקניות והישראליות, כך עולה מדו"ח שמתפרסם היום ברשת NBC | לעומת זאת, ההערכה היא שהגרעין שכבר הועשר נקבר עמוק מתחת לקרקע ומבחינת ישראל יהיה בלתי אפשרי להוציאו משם | עוד עלה כי לארה"ב הייתה תוכנית מקיפה יותר לתקוף את מתקני הגרעין אך החליט שלא להוציאה לפועל (חדשות)
ראש שירות הביון הצרפתי סיפק הערכה במהלך ראיון לרשת תקשורת מקומית באשר למידת הנזק שנגרם לתוכנית הגרעין האיראנית | לדבריו, כל אחד מהשלבים "ניזוק מאוד", אך הוודאות היחידה היא לגבי דחייה של מספר חודשים (חדשות, בעולם)
איראן עובדת במרץ כדי להעריך את הנזקים באתר הגרעין בפורדו, כך עולה מתמונות לוויין שצולמו אמש ומתפרסמות הבוקר | באתר נראו כלי הנדסה כבדים מפנים עפר וממלאים מכתשים שנוצרו מההפצצות האמריקניות | כעת נראה שאיראן נמצאת בשלב הערכת הנזקים בלבד, לקראת אפשרות של פתיחה מחדש של אתר הגרעין במידה והדבר יתאפשר (חדשות)
400
ק"ג
אורניום מועשר נעלמו לאחר תקיפות
ארה"ב-ישראל
באיראן |
למרות הכרזות
על "חיסול
מוחלט" של נשיא ארה"ב, גורמים בסוכנות לאנרגיה אטומית אומרים - תוכנית
הגרעינית האיראנית לא הושמדה, בטח שלא כליל (חדשות
צבא)
המכה שהנחיתו האמריקנים על המתקן הגרעיני בפורדו שבאיראן, עדיין שנויה במחלוקת ולא ברור מה תוצאות התקיפה | אחרי שטראמפ חשף, כי סוכנים ישראלים היו במקום אחרי התקיפה, דובר משרד החוץ האיראני, הבהיר בריאיון לתקשורת הערבית, כי נגרם נזק משמעותי מאוד למתקן (חדשות בעולם)
מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אמר היום כי נגרם נזק "משמעותי מאוד" למתקן ההעשרה הגרעיני בפורדו | היום כינס גרוסי ישיבת מועצת מנהלים מיוחדת בקבוצה התקיפה האמריקנית על אתרי הגרעין האיראניים (חדשות)