ארבעה חודשים לאחר התקיפות על מתקני הגרעין באיראן, הוויכוח על מצבם נמשך | טראמפ טוען שהמתקנים הושמדו לחלוטין; טהרן מכחישה אך מכירה בנזק כבד|איראן ניתקה את שיתוף הפעולה עם פקחי הסוכנות לאנרגיה אטומית — והחשש מהסלמה וסנקציות ממשיך | חמינאי גם שיגר איום על ישראל "הטילים שלנו יפעלו במידת הצורך" (בעולם)
הבוקר: 25 פצועים, מהם 3 ילדים במספר זירות נפילה בשני מטחים מאיראן לישראל | 2,835 פצועים פונו לבתי החולים מתחילת המלחמה | צבא ארה"ב הפציץ את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואספהאן | טראמפ הודיע: "מתקני ההעשרה המרכזיים הושמדו, תגובה איראנית נגד ארה״ב תיתקל בכוח גדול" | צה"ל הודיע כי נבדקת מידת הפגיעה במתקני הגרעין שהותקפו (חדשות)
ראש ממשלת קטאר, מוחמד א'-ת'אני איים כי תקיפה נגד הגרעין האיראני תסכן את חייהם של מיליוני תושבים במפרץ, כולל קטרים ואמירתים, בין היתר | לדבריו, אם אכן תהיה תקיפה, מספר מדינות יוותרו ללא מים לשתייה (חדשות, מדיני)
ה"טלגרף" הבריטי דיווח כי איראן העלתה ל״כוננות מרבית״ את מערכות ההגנה שלה סביב אתרי הגרעין מחשש למתקפה ישראלית אמריקנית מיידית | מערך ההגנה תוגבר באתרי הגרעין ברחבי המדינה, וקיים חשש כי ארה"ב וישראל יצאו למתקפה משולבת (חדשות)