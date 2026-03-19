בכירי ארגון הבריאות העולמי (WHO) חושפים כי הם נמצאים במצב של דריכות שיא וערנות מוגברת לקראת האפשרות של אירוע אטומי אזורי, זאת על רקע ההסלמה הצבאית חסרת התקדים בין ארצות הברית וישראל לבין איראן.

ד"ר חנאן בלח'י, המנהלת האזורית של הארגון למזרח הים התיכון, הזהירה בראיון מיוחד כי התרחיש הקיצון הגרוע מכל" – אירוע גרעיני – הפך לדאגה המרכזית של בכירי מערכת הבריאות העולמית

לדבריה, למרות מאמצי ההיערכות הקדחתניים, אין דרך ממשית למנוע את הנזק ההרסני שייגרם לאזור ולעולם כולו במקרה של דליפה רדיואקטיבית או שימוש בנשק לא קונבנציונלי, כאשר ההשלכות הרפואיות והסביבתיות צפויות להימשך עשורים קדימה.

החששות הכבדים בארגון הבריאות העולמי מתגברים בעקבות הדיווחים על תקיפות ממוקדות נגד תשתיות גרעיניות באיראן, ביניהן המתקנים בפורדו, נתנז ואיספהאן, שהחלו בסבב הלחימה הנוכחי.

בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצהיר על כוונתו לנטרל את האיום הגרעיני האיראני, הארגון מרענן את נהלי החירום של צוותיו ומספק ייעוץ למדינות האזור בנוגע לסיכונים הבריאותיים הכרוכים בחשיפה לקרינה, תוך הדגשת הזיכרון ההיסטורי הכואב מאסונות כמו צ'רנוביל והפצצות האטום על יפן, שהובילו לשיעורי סרטן גבוהים וטראומה נפשית עמוקה בקרב השורדים.