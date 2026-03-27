הוויכוח בתוך המחנה השמרני באיראן סביב האפשרות לחתור לפצצה גרעינית הופך פומבי ונחרץ יותר, על רקע המלחמה מול ארצות הברית וישראל. עם זאת, לפי הדיווח, בטהרן טרם התקבלה החלטה רשמית לשנות את הדוקטרינה הגרעינית (חדשות)
בצל האיומים והלחצים מצד טראמפ, דבריו של שר החוץ הגרמני לשעבר עוררו סערה בבריסל כאשר קרא לאירופה לפתח פצצה אטומית משלה כדי להגן על עצמה | וגם, היכן יש פצצות גרעיניות של ארה"ב על אדמת גרמניה? (חדשות בעולם)
כדור מתכתי, מקרין ורדיואקטיבי בצורה קטלנית, בגודל של כדורגל בלבד ובמשקל של 50 ק"ג - נגד זה נלחמת ישראל בימים האחרונים וזו הסיבה ליציאה למלחמה ההיסטורית מול איראן | מבלי להיכנס לפרטים טכניים מדי, בכתבה שלפניכם תבינו אחת ולתמיד איך עובד מנגנון הפיצוץ של פצצת אטום, אותה פצצה שהפכה את הירושימה ונגאסקי לאבק, והרגה בדרך כמעט רבע מיליון בני אדם | ההעשרה, הליבה, הנייטרונים - והפיצוץ הקטלני | כך עובדת פצצת אטום (חדשות)