מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, התריע היום (רביעי) כי צפון קוריאה ביצעה קפיצת מדרגה מדאיגה ביכולותיה לייצר נשק גרעיני, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

במהלך מסיבת עיתונאים בסיאול ציין גרוסי כי "כל אלו מצביעים על עלייה רצינית מאוד ביכולותיה של הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה בתחום ייצור הנשק הגרעיני".

על פי ממצאי הסוכנות, המגובים בצילומי לוויין עדכניים, זוהתה הקמה של מתקן העשרת אורניום חדש באתר הגרעיני המרכזי ביונגביון. המבנה החדש מזכיר במאפייניו את אולמות ההעשרה הקיימים באתרים אחרים במדינה, וניתוח המבנה מעיד על הרחבה ניכרת של היקף ההעשרה האפשרי.

בנוסף להרחבת התשתיות, פיונגיאנג הגבירה את קצב העבודה בכור המים הקלים ובמתקני העיבוד מחדש. גרוסי הבהיר כי "התקדמות לעבר נשק גרעיני לעולם לא תעניק לאף מדינה ביטחון מוגבר", אלא עלולה לעורר מרוץ חימוש אזורי. כיום מוערך כי בידי המדינה המבודדת כבר קיימים עשרות ראשי נפץ גרעיניים מוכנים לשימוש.

באשר לשיתוף הפעולה בין פיונגיאנג למוסקבה, בסוכנות טרם זיהו עדויות להעברת טכנולוגיה רוסית המיועדת ישירות לתוכנית הנשק. נכון לעכשיו, נראה כי ההסכמים בין המדינות מתמקדים בפרויקטים של אנרגיה אזרחית, אם כי גרוסי הבהיר כי מוקדם מדי להסיק מסקנות סופיות בנושא.

במקביל לביקורת על צפון קוריאה, התייחס גרוסי גם לתוכניתה של דרום קוריאה לבנות צוללות המונעות באנרגיה גרעינית. הוא קרא לממשל בסיאול לעבוד בתיאום הדוק עם הסוכנות והדגיש כי "חיוני שפעילות זו לא תוביל להפצת נשק גרעיני", תוך דרישה לערבויות לכך שהדלק הגרעיני לא יוסט למטרות אחרות.