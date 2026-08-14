במסגרת תשובת המדינה לעתירה בנושא תקצוב "הקומה הראשונה" במוסדות החינוך החרדי, הודיעה היום (יום ו') היועצת המשפטית לממשלה כי המשך העברת התקציבים למוסדות יהיה מותנה בעמידה בדרישות יסוד מחייבות.

על פי הודעת היועמ"ש, נתונים שהוצגו על ידי משרד החינוך מעידים על פערים ניכרים בקיום החובה ללמד את תוכנית היסוד במלואה במוסדות הרשתות השונות. המדינה ציינה כי קיימים קשיים משמעותיים ביכולת לפקח על קיום החובות המוטלות על המוסדות ולאכוף את ביצוען.

לאור הממצאים שעלו, נקבע כי מוסדות המבקשים להמשיך ולקבל תקצוב במסגרת עקרון "כלל ילדי ישראל" יחויבו לעמוד במלוא התנאים וההתחייבויות החלות עליהם על פי דין.

בין הדרישות המרכזיות שפורטו בתשובה: קיום מלא של לימודי הליבה בהתאם לתוכנית היסוד הרשמית שנקבעה. המדינה הבהירה כי תקצוב לא יועבר למוסדות שלא יעמדו בדרישה זו.

כמו כן, נדרשים המוסדות להעסיק צוותי הוראה בעלי הכשרה מקצועית מתאימה. דרישה נוספת היא השתתפות מלאה במערכי המדידה וההערכה המיועדים לבחון את פעילות המוסדות ואת עמידתם בחובות החינוכיות המוטלות עליהם.

בנוסף נקבע כי על המוסדות לשתף פעולה באופן מלא עם מנגנוני הפיקוח והאכיפה ולאפשר את פעילותם. המוסדות יחויבו גם לעמוד בחובות הדיווח השונות הנדרשות מהם על פי הנהלים.

המדינה הדגישה כי התנאים שנקבעו לא יידחו לשנת לימודים עתידית, אלא ייכנסו לתוקף כבר בשנת הלימודים הנוכחית. משמעות ההחלטה היא שהמשך קבלת התקצוב על פי עקרון "כלל ילדי ישראל" ייבחן על פי עמידה בפועל בכל הדרישות: הוראת לימודי ליבה מלאים, העסקת צוותים מוכשרים, השתתפות במערכי המדידה, שיתוף פעולה מלא עם גורמי הפיקוח וקיום חובות הדיווח.