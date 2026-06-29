הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) הערכת מצב מודיעינית, מבצעית ואסטרטגית רב-זירתית מיוחדת, בסימן 1,000 ימים למתקפת שמחת תורה. בכנס נכחו פורום המטה הכללי, מפקדי האוגדות ומפקדים בכירים נוספים מכלל הזירות.

הכנס נפתח בדקת דומייה לזכר הנופלים, ובהשמעת הקלטה מיוחדת של פקודת הקשר של אלוף-משנה אסף חממי ז"ל מתחילת מתקפת השבעה באוקטובר. לאחר מכן התקיים פאנל לציון 1,000 ימים ללחימה בהשתתפות מפקדים מהשטח, שסקרו את המערכה הממושכת והמורכבת.

"צומת אסטרטגי משמעותי במערכה"

הרמטכ"ל פתח את דבריו בהדגשת המשמעות ההיסטורית של הרגע: "אנחנו מקיימים כאן היום הערכת מצב מבצעית, מודיעינית, אסטרטגית רב-זירתית בסימן 1,000 ימים למלחמה. אנחנו מצויים בימים אלה בצומת אסטרטגי משמעותי במערכה".

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זמיר הבהיר כי "פתחנו את היום במעמד של זיכרון. הזיכרון הוא לא רק נחלת העבר - הוא מחדד לנו מדי יום את האחריות המוטלת עלינו ומכין אותנו לעתיד". לדבריו, מדובר באחת המערכות הארוכות, המורכבות והתובעניות ביותר שידע צה"ל מאז הקמתו.

"המנהיגות הקרבית, קבלת ההחלטות, ההובלה וגבורת הלוחמים מלפנים, תחת אש ובצמתי ההחלטות הקשים ביותר - הם שהובילו את צה״ל לנצח בכל הגזרות", הדגיש הרמטכ"ל. "יש כאן ניסיון מבצעי ופיקודי שלא היה בצה"ל מאז הקמתו. אנחנו מחויבים לחיילינו, לביטחונה של מדינת ישראל ולביטחונו של עם ישראל".

"מתקפה על עצם קיומו של העם היהודי"

הרמטכ"ל התייחס למשמעות העמוקה של מתקפת השבעה באוקטובר: "מתקפת השבעה באוקטובר הייתה מתקפה על עצם קיומו של העם היהודי. אנחנו זוכרים את הנופלים, את גבורתם ואת משפחותיהם, ולצדם את הפצועים בגוף ובנפש".

זמיר הדגיש כי "הזיכרון הזה מחייב אותנו להמשיך להשתנות, לנוע קדימה, להפיק ולהטמיע לקחים במירוץ הלמידה האזורי. המלחמה הזו שינתה את שיטות הלחימה, את התפיסות המבצעיות ואת האופן שבו אנחנו פועלים".

"אנחנו זוכרים, לומדים ונערכים להמשך הלחימה ולאתגרים הרבים שעוד לפנינו", הוסיף הרמטכ"ל, תוך שהוא מדגיש את החשיבות של הפקת לקחים מתמשכת והטמעתם בשטח.

"עיני אזרחי ישראל נשואות אלינו"

בסיום דבריו, התייחס הרמטכ"ל לאחריות הכבדה המוטלת על צה"ל: "עיני אזרחי ישראל נשואות אלינו - מתוך ביקורת, מתוך הערכה ומתוך אהבה גדולה. אנחנו מחויבים להמשיך ולהעמיק את הישגינו, ובד בבד להוות מגדלור של אמת, של צניעות, של מקצועיות ושל אחריות".

זמיר סיים באמירה סמלית: "'החיטה צומחת שוב', כפי שהיה לאורך ההיסטוריה היהודית והיא תמשיך לצמוח בזכות מפקדי וחיילי צה"ל. האחריות כעת היא עלינו".