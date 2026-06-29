ה'לביא' ( צילום: דובר צה"ל )

בין הר דב לחרמון, בגזרה שבה שיפועים חדים ושלג הם חלק מהשגרה המבצעית, הגיע השבוע כלי רכב שעתיד לשנות את המציאות המבצעית של חטמ"ר ההרים (810). ה'לביא' - הגרסה המחודשת של ההאמר הוותיק, החל לפעול ביחידת הניוד ההררי של החטיבה, ומציג יכולות שלא היו קיימות בדגמים הקודמים.

מבחוץ, הרכב נראה כמעט זהה למקור, אך בגובה של יותר מ-2,000 מטרים, היכולות החדשות באות לידי ביטוי באופן ברור. כוח הסוס עלה מ-160 ל-190, המומנט שודרג משמעותית, וכושר ההעמסה גדל ביחס לגרסה הישנה. מערכת טורבו ראשונה מסוגה "יש מעט הבדלים במראה, אבל השינוי האמיתי נמצא בפנים", מסר מפקד היחידה, רס"ן א', תוך כדי תפעול הרכב בזמן אמת. "המנוע שונה, שולבה מערכת טורבו שלא הייתה קיימת בדגמים הקודמים, וזה לצד שדרוג הקירור וחיזוק הבלמים. נוסף לכך, הוטמע מנגנון הגה ואוורור חדש, ותאורת לד שהחליפה את הלהט". ראש עיריית ניו יורק נשאל האם הוא תומך בישראל כמדינה יהודית - זה מה שענה יוסי נכטיגל | 28.06.26 קפיצת המדרגה המשמעותית ביותר היא מערכת הטורבו, שהיא ראשונה מסוגה ובלעדית לדגם החדש. "ככל שעולים בגובה, אחוז החמצן באוויר צונח, וכמו שלבני האדם קשה יותר לנשום - כך גם למנוע", הבהיר המפקד. "המערכת הזו עונה בדיוק על הצורך הזה, ומסייעת לו להזרים אוויר בצורה יעילה בהרבה".

ה'לביא' ( צילום: דובר צה"ל )

מבחן השטח הקיצוני

במהלך הנסיעה ברכס המושלג, התברר כי היכולות החדשות אינן רק נתונים טכניים על הנייר. "אתה מבצע משימות, מטפס במעלה ההר ממש כמו שאנחנו עושים עכשיו", תיאר רס"ן א', "ומגיע לגבהים לא שגרתיים בתוואי מאתגר. וכשרואים איך הוא מצליח לתפקד בצורה מדויקת ורציפה - זה ההישג האמיתי".

למרות ההחלפה, המשימות המבצעיות לא משתנות - אלא רק הדרך לבצע אותן. "בסוף זו אותה הפעילות", הדגיש המפקד, "בין אם מדובר בניוד לוחמים, בפינוי פצועים או בתספוק לוגיסטי למוצבים, השוני נעוץ ביכולות ובביטחון שהוא מעניק, בזכותם אנחנו מבצעים ומעזים הרבה יותר".

הדוגמה המספרית ברורה: "בעבר לעלות לפסגת החרמון היה לוקח לי מספר דקות, היום זה כבר פחות", ציין רס"ן א'. "זה אולי נשמע כמו שינוי קטן, אבל בגזרה מבצעית כל דקה יכולה להיות קריטית, וזה יכול להיות לא פעם ההבדל בין פעולה מוצלחת לאחת שלא".

החלטה שהתקבלה לפני המלחמה

הסיבה לכניסת ה'לביא' דווקא עכשיו לא החלה במלחמה - אבל בהחלט קיבלה בעקבותיה דחיפה חזקה. בצה"ל הבינו שאת ההאמר פשוט אי אפשר להחליף. "הוא אולי לא הכי מהיר או חזק", הסביר מפקד היחידה, "אבל בקרב, הוא אופטימלי ועמיד לאורך זמן".

מרגע קליטתו, בחנו הלוחמים לא מעט את יכולות הרכב, אך פעילות אחת בדרום לבנון זכורה לרס"ן א' במיוחד. "הייתה מורכבות עם ההגעה לשטח, בגלל הטופוגרפיה שלו", הוא משחזר, "אבל הוא הציג ביצוע מדויק ומהיר, למרות המשקל הכבד שהועמס עליו". מבחינתו, זו הייתה חותמת האיכות: "באזור תלול כמו שלנו, צריך שהוא ידע לנסוע בצורה זורמת ומהירה. ה'לביא' נשאר כלי קל ולא ממוגן - וזה היתרון שלו".

בכל זאת, גם עכשיו, היחידה נמצאת בתהליך למידה. "אנחנו מתרגלים איך לתפעל תקלות", תיאר המפקד, "איך הוא מגיב במקומות מסוימים, מה נכון לנו ומה צריך לשפר". כפי שדווח לאחרונה, הרמטכ"ל זמיר ביקר בפיקוד הצפון ואישר תוכניות להמשך הפעילות בגזרה, כאשר כלים מתקדמים כמו ה'לביא' מהווים חלק מהותי מהיכולות המבצעיות.