הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר ( צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90 )

יום סוער במיוחד נרשם היום (רביעי, ראש חודש אב) ברחוב החרדי, כאשר על רקע תחילת ימי הגיוס התקיימו מחאות ענק וסוערות במיוחד ברחבי הארץ. המוקדים המרכזיים התרכזו סביב שתי לשכות הגיוס – בבסיס תל השומר ובעיר הקודש ירושלים, כאשר המוני מפגינים הגיעו להביע מחאה נמרצת כנגד גיוס בני הישיבות.

המוקד המרכזי והסוער ביותר של היום היה ללא ספק בלשכת הגיוס בתל השומר, שם התרכזו המפגינים שהגיעו מכל רחבי הארץ. במרכז מתחם המחאה הוצבה משאית ענק שהפכה לבמה מכובדה, עליה ישבו חשובי הרבנים וראשי הישיבות שהגיעו לחזק את המוחים ולשאת דברי מחאה והתעוררות. בין המשתתפים הבולטים בעצרת נמנו הגאון רבי משה צדקה שליט"א, הגאון רבי יהודה כהן שליט"א ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', המקובל הגה"צ רבי בניהו שמואלי שליט"א ראש ישיבת 'נהר שלום', הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א ראש ישיבת 'בני ציון', והגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון שליט"א ראש ישיבת 'טשעבין'. כמו כן השתתפו כל חברי הבד"ץ של העדה החרדית שליט"א, לצד כבוד קדושת האדמו"רים מטשארנאבל, סלאנים, בוהוש ופינסק קרלין שליט"א. נגידים חילקו מטריות והמוחים עמדו בצל האדמו"ר שהסתלק לפתע - היה חסר | בלעלוב בר אילן חגגו אירוסין לנכדת הרבי חיים רוזנבוים | 14.07.26 נכדת המשב"ק האגדי מספינקא - התארסה עם נכד האדמו"ר מחיפה חיים רוזנבוים | 14.07.26 בשל החום הכבד והשמש הקופחת של אמצע הקיץ, התגייסו מספר נגידים שמימנו וחילקו עשרות מטריות למפגינים כדי להגן עליהם מפני השמש. המראה בשטח היה יוצא דופן: בעוד כוחות הביטחון והשוטרים עמלו ורצו תחת השמש היוקדת, מאות המוחים עמדו כשהם מוגנים במטריות וממשיכים במחאתם הנמרצת. בין המוני המפגינים נצפו גלריה רחבה של רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור. בין היתר, נצפה במקום כשהוא מוחה בנחישות משמשו בקודש של האדמו"ר מוואסלוי. על פי התוכנית, במהלך העצרת נשאו הרבנים דברים על חובת השעה ותפקיד הציבור בשעה גורלית זו.

הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר ( צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90 )

במקביל למוקד הסוער בתל השומר, גם בעיר הקודש ירושלים התקיימה הפגנה מול לשכת הגיוס המקומית על ידי פעילי 'העדה החרדית' וקהילות נוספות. המחאה בירושלים הייתה אומנם שקטה ומצומצמת יותר בהשוואה לדרמה שהתחוללה בתל השומר, אך גם שם נרשמו קולות מחאה ברורים וכואבים נגד הגזירות.

עימותים עם המשטרה וחסימות כבישים

במהלך שעות היום פעלו כוחות משטרת ישראל בכוחות מתוגברים כדי להשליט סדר באזורי הלשכות. בעקבות מה שהוגדר במשטרה כ"הפרת סדר בלתי חוקית", החלו עימותים בשטח לאחר שמפגינים חסמו לסירוגין את צירי התנועה המובילים ללשכות והתעמתו עם השוטרים במקום.

במערכת הביטחון ובמשטרת ישראל לא לקחו סיכונים. כוחות גלויים וסמויים, לצד פלוגות מתוגברות, נפרסו באזור כדי למנוע הסלמה.

הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר ( צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90 )

הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר ( צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90 )

הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר ( צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90 )

הפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים ( צילום: חיים גולדברג - פלאש 90 )

הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר ( צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90 )

הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר ( צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90 )