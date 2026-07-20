שעות ספורות נותרו עד לעצרת המחאה הגדולה של חסידות גור, שתתקיים הערב (שני) בשעה 21:30 ברחבת כלא 10 (בית ליד). זו הפעם השנייה בה החסידות הגדולה בישראל יוצאת בהמוניה להפגין ולזעוק על מעצרם של בני התורה, שנעצרו בשל אי-גיוסם לצבא כהוראת גדולי ישראל.

העצרת מתקיימת בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבת 'שפת אמת', הבחור ישראל ראובן פיין הי"ו, שנכלא לאחר שהתייצב שלוש פעמים ברציפות בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו. על פי גורמים בחסידות, הצעיר הגיע במועד הגיוס המקורי שנקבע ליום שני, אך בטעות הגיע ללשכת הגיוס בירושלים במקום לחיפה. בירושלים הפנו אותו לחיפה, אך כשהגיע לשם השעה כבר הייתה מאוחרת והוא נשלח לביתו. גם ביום שלישי, כשחזר ללשכת הגיוס בחיפה, הליכי הגיוס שלו לא קודמו והוא נשלח שוב. כאשר הגיע ביום רביעי בפעם השלישית, הודיעו לו כי מאחר שחלפו יומיים ממועד הגיוס הרשמי, הוא מוגדר כמשתמט ונשפט ל-20 ימי מאסר בפועל. המעמד הענק: תפילה ודברי התעוררות המעמד ייפתח בתפילת ערבית בראשות כ"ק האדמו"ר מגור. לפני התיבה יעבור הנגיד ר' מאיר כהן, שתרם תרומה נכבדה למימון הוצאות העצרת. לאחר התפילה, יישא ראש ישיבת 'חידושי הרי"ם', הגאון רבי מאיר פלקסר, דברי התעוררות חוצבי להבות בפני ציבור המשתתפים. "חרב נקם ברית": התיעוד שחורך את הרשתות | מעייריב איצלה כץ | 15.07.26 3 בהודעה קולית שנשלחה לאלפי חסידי גור לקראת העצרת, קרא מנהל בית המדרש של החסידות, ר' איצ'ה מאיר טאומן, להשתתף במעמד. "בסייעתא דשמיא, ציבור היראים לדבר ה' נקראים לעצרת תפילה וזעקה, מחר יום שני פרשת ואתחנן, בשעה תשע וחצי בערב ליד כלא 10, למחות על עלבונה של תורה ועל חילול כבוד שמים", מסר. עוד הוסיף טאומן: "חובה להישמע להוראות הסדרנים ולא להיכנס חלילה לאלימות. המבוגרים ישגיחו על הצעירים. הבטחנו שלא ניכנס לחצרות של בתים פרטיים ולא נזיק לרכוש העיר".

גולדקנופף ביציאה מכלא 10 - צילום: באדיבות המצלם גולדקנופף ביציאה מכלא 10 | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 1:38

ח"כ גולדקנופף בביקור מרגש: "הדמעות קורעות לב"

שעות אחדות טרם פתיחת העצרת, הגיע יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף, מלווה ברמ"ט מוטי בבצ'יק, לביקור מיוחד בתוך כלא 10 אצל הבחורים האסורים במקום. ביציאתו מהכלא, ביטא ח"כ גולדקנופף בדמעות את הכאב העצום: "אי אפשר לראות את הדמעות של הבחורים ושל ההורים, אשר כל עוונם הוא שצועדים בדרך התורה והיראה כהוראת רבותיהם".

הביקור התרגש מגיע על רקע אישור חוק יסוד לימוד תורה בכנסת השבוע, שעיגן לראשונה בספר החוקים את מעמדה העליון של התורה. עם זאת, המציאות בשטח ממשיכה להיות קשה, כאשר בחורי ישיבות נעצרים ומועמדים לדין בשל אי-התייצבותם לצווי גיוס.

כוחות ביטחון מתוגברים סביב הכלא

מערכת הביטחון והמשטרה נערכים בכוחות מתוגברים סביב מתחם הכלא לקראת הגעתם של רבבות החסידים מכל רחבי הארץ. התיאומים הושלמו עם גורמי המשטרה, כאשר עורכי הדין ועסקני החסידות ממשיכים במקביל במאמצים המשפטיים להביא לשחרורו המהיר של הבחור.

עדכונים נוספים מהעצרת יפורסמו כאן באתר 'בבלי'.