בחצות הלילה: עצרות תפילה ברחבי הארץ נגד מעצר בני התורה

המאבק נגד גזירת הגיוס: הנהגת העדה החרדית בירושלים הודיעה על קיום עצרות תפילה ומחאה נרחבות הלילה (ליל שישי, ערב שבת חוקת) בשעה 12:00 בחצות, במקביל בעשרות מוקדים ברחבי הארץ. ההחלטה מגיעה בעקבות מעצרם הממושך של עשרות בחורים ואברכים.

במודעות רשמיות שפורסמו תחת הכותרת "תפלה בעת צרה דאורייתא", ביטאו ראשי העדה מחאה חריפה: "עשרות רבות של אברכי משי ובחורי חמד מושלכים אל בתי הכלא כאחרוני הפושעים תחת מסגר ובריח לימים רבים, מנותקים מספסל לימודיהם ומבני משפחותיהם, על חטאם היחיד שלא רצו להתגייס לצבא השמד".

"איש בל יעדר": קריאה להמוני בית ישראל

לאור קריאתם של חברי הבד"ץ, אדמו"רים וראשי הישיבות, יתאספו הלילה המוני בית ישראל בשעה 12:00 בחצות הלילה במוקדים שונים. המעמדים יכללו אמירת סדר סליחות של "י"ג מידות" המיוסד ליום ה' דעשרת ימי תשובה, דברי כיבושין והתעוררות מפי רבנים, ושירת "על נהרות בבל".

המארגנים קראו לציבור להגיע בהמוניו, ותחת המודעה נכתב באופן מפורש: "נא להביא שופרות". בהודעה נוספת צוין כי "גם אלו שבעת שהיהדות הנאמנה והעדה החרדית בראשות רבותינו עיני העדה זצוק"ל ולהבלחט"א לאוישט"א, זעקה מרה על הגזירה עמדו באדישות והחרישו אל מול מזימות הרשע, מודים היום כי עת צרה היא ליעקב".

עשרות מוקדי התכנסות ברחבי הארץ

העצרות והמחאות יתקיימו במקביל בשעה 12:00 בלילה במוקדים הבאים:

ירושלים: כיכר זופניק, כיכר השבת.

בני ברק: בית המדרש "בית יוסף צבי" - דושינסקיא, רחוב חזון איש.

בית שמש: רחוב רבי יהושע - רבי יהודה הנשיא. מארגני המעמד מעדכנים כי קווי התחבורה הפנימית של 'מהדרין' יתוגברו בהלוך ובחזור.

אלעד: בית המדרש דושינסקי, רחוב רש"י 5.

אשדוד: בית המדרש דושינסקי, רחוב ינאי 32 והרחבה הסמוכה.

ביתר עילית: שני מוקדים - בית המדרש דקהל פרושים ברחוב מבוא מרגלית 9, ובית המדרש דקהל פרושים ברחוב יסוד העבודה 17.

מודיעין עילית (ברכפלד): בית המדרש דקהל פרושים, רחוב רבי יהודה הנשיא 35.

אחיסמך: רחבת בתי הכנסת ברחוב הרב אלישיב.

טבריה עילית: בית המדרש תולדות אהרן, דרך מרן 5.

צפת: בית המדרש "פאר הנצח", קרית מאור חיים 7.

נוף הגליל (הר יונה ג'): רחבה סמוכה ליד תלמוד תורה "בני יששכר", רחוב בינת יששכר (חסידות בעלזא).

חריש: בית המדרש "שערי תפילה", רחוב יחד 14.

המארגנים מדגישים כי המעמדים בכל הארץ יחלו בדיוק בחצות הלילה, ומבקשים מהציבור להגיע בזמן ולהישאר עד סיום התפילות והדרשות.