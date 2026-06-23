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לקראת ההפגנות מחר

שוב מעצרים: משטרת התנועה עצרה אברך בכביש 6 | נערכו הפגנות במקום

משטרת התנועה עצרה את האברך הרב משה מרדכי דובדבני בכביש 6, בעוון עריקות • ארגוני הסיוע מלווים את המשפחה ובמקום התפתחה הפגנה ספונטנית | כל הפרטים (חרדים)

ההפגנות בכביש 6 (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

בשעות האחרונות (שלישי) נעצר האברך משה מרדכי דובדבני על ידי משטרת התנועה בכביש 6, במסגרת גל המעצרים המתמשך של בחורי ישיבות ואברכים שהוגדרו כ.

מדובר באברך הרב משה מרדכי דובדבני, בן 25 תושב אלעד ואב לשני ילדים. המעצר מתווסף לשורה ארוכה של מקרים דומים המתרחשים בימים האחרונים ברחבי הארץ, אם כי רצף המעצרים נרגעו לאחר ההפגנות הסוערות שהתקיימו.

בכביש 6 החלה הלתפתח הפגנה ספונטנית של מספר אברכים ובחורי ישיבות שהגיעו מיד למקום, אך לאחר העברתו לידי המשטרה הצבאית, ההפגנות שהתקיימו בכביש 6 הסתיימו והתנועה במקום חזרה לסדרה.

על פי הנמסר, האברך ומשפחתו מקבלים ליווי וסיוע משפטי מלא מצד ארגוני הסיוע הפועלים בתחום.

רקע: גל מעצרים מתמשך

המעצר האחרון מגיע על רקע גל מעצרים נרחב שמתרחש בימים האחרונים. בשבוע שעבר הודיע הפלג הירושלמי על יציאה למחאות חירום בארבעה מוקדים אסטרטגיים ברחבי הארץ, בעקבות כוונת המשטרה להעביר 19 תלמידי ישיבות לידי רשויות הצבא.

בית הדין הצבאי גזר לאחרונה 40 ימי מאסר בפועל על תלמיד ישיבת מעלות התורה, הבחור מיכאל פטרוף, בנו של ראש הישיבה הרב יוסף פטרוב. העונש החמור ניתן בשל כך שנחשב עריק במשך 5 שנים על רקע סירובו להתייצב ללשכת הגיוס.

מחאות ומהלכים מתוכננים

במקביל למעצרים, מתכוננת מחאת רכבים היסטורית תחת השם 'מסע עד כאן!', שצפויה להתקיים מחר (רביעי) בשעה 16:00. במטה המחאה מעריכים כי כ-2,500 רכבים ישתתפו במפגן, כאשר השיירות יצאו מ-19 מוקדי יציאה ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי.

הוועדה המארגנת, המורכבת מנציגי כלל הקהילות והחסידויות, חשפה את הלוגו הרשמי של המחאה הנושא את הסלוגן: "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!". המחאה מבטאת את תחושת הציבור כי הקו האדום נחצה, ומדובר ביריית הפתיחה לקראת מאבק ממושך.

יצוין כי במשטרה ממשיכים בהיערכות לקראת המחאה, כאשר אחד הנושאים המרכזיים שנבחנים הוא הגעת השיירות לכפר יונה ולכלא 10. לפי גורמים המעורים בפרטים, המשטרה דורשת בשלב זה כי השיירות לא ייכנסו לכפר יונה ולמתחם כלא 10 עצמו, אלא יגיעו לכבישים הסמוכים בלבד.

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