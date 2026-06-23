המונים מתושבי בני ברק וחסידי בית וואסלוי ובוהוש התכנסו אמש (שני) לעצרת מספד והתעוררות במלאת ימי השבעה להסתלקותו בדמי ימיו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, בנו של יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי וחתנו של האדמו"ר מבוהוש.

העצרת התקיימה בהיכל בית המדרש וואסלוי בשכונת רמת אהרן בבני ברק. בשולחן המזרח ישבו אביו של המנוח, יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי, וחותנו, האדמו"ר מבוהוש, לצד רבנים מכובדים מבני המשפחה הרוממה ורבני השכונה. המספידים נשאו דברי מספד וקינה כשהם מרחיבים על אישיותו הקורנת של המנוח זצ"ל, את שקידתו בתורה ואת אצילות נפשו, ועוררו את הקהל לתשובה ולחיזוק המעשים. בין המספידים: אחיו, הרה"צ רבי יצחק הלפרין. גיסו, הרה"ג ר' אברהם חיים פרנקל. הגה"ח רבי ישראל אהרונסון. הגה"ח רבי מרדכי אורי אנגלמן, רב ואב"ד מערב ראשון לציון. הגה"ח רבי ישראל זושא הורביץ, רב ואב"ד קהילות החסידים באלעד. חתנו של המנוח, הרב אליעזר זוסיא שטרן.