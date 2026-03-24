כמנהג אבותיו הק' לבית רוז'ין לדורותיהם, הגיע אתמול האדמו"ר מואסלוי למעמד אפיית מצות תנור ראשון | המעמד נערך ביום סגולה, ה' בניסן, יומא דהילולא קדישא של הרה"ק מאפטא זי"ע | האדמו"ר עקב מקרוב ובדריכות אחר כל שלבי האפייה, ובסיומה הפריש חלה כדת וכדין מתוך חיבה של מצווה (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה התכנסו אמש בהתעלות בהיכל בית המדרש וואסלוי בבני ברק, שם ערך זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מוואסלוי, את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | האדמו"ר הופיע לפני הקהל באנפין נהירין וערך את השולחן כמסורת אבותיו לבית רוז'ין | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה, וחילק מפירות האילן לעשרות החסידים שבאו להתברך ולהסתופף בצלו בראש השנה לאילנות (חסידים)
לרגל הילולת אביו האדמו"ר מוואסלוי זצ"ל, החל בי"א טבת, ערך בנו, ממלא מקומו, האדמו"ר מוואסלוי, את השולחן הטהור בצאת הצום, לרגל הילולא קדישא בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הטיש הרחיב הרבי במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו, לאהבת התורה, אהבת השי"ת מתוך חסידות פרישות ודרך ארץ | היום צפוי האדמו"ר לפקוד את הציון הק' בחלקת צדיקי בית רוז'ין בבית העלמין בנחלת יצחק שבגבעתיים (חסידים)
באולם קטן בבני ברק, נחגגה בקול ששון וקול שמחה שמחת אירוסי צאצאי האדמו"רים מוואסלוי - אנטניא - קוז'ניץ | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר, ובשונה משאר שמחות בית צדיקים, בשמחה זו בחרו האדמו"רים לשבת על כסאות פשוטות מהאולם, ולא על כסאות כבוד כנהוג בחצרות האדמו"רים (חסידים)
לרגל הילולא קדישא של הרה"ק המגיד ממעזריטש, ערך נכדו, זקן אדמו"רי רוז'ין בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו | טרם התחלת הטיש העלה הרבי נר זכרון, בהמשך נשא אמרות קודש במשנתו הסדורה של בעל ההילולא (חסידים)
בלב העיר תל אביב התקיימה שמחת השבע ברכות לרגל נישואי בנו של האדמו"ר מפיטסבורג, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי מרדכי אויערבך רב ביהמ"ד 'אביר יעקב' | במהלך השמחה הנעים הרב אסף רצון את הקהל בשירה מרגשת ובנאום תורני מעמיק | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מוואסלוי, זקן אדמו"רי בית רוז'ין בבני ברק, ערך אמש את שולחנו הטהור לכבוד חמשה עשר בשבט | האדמו"ר בדק כמנהג יראים את התמרים טרם אכילתם מחשש תולעים, ואחר בירך שהחיינו על מרקחת אתרוגים, והחסידים עברו לקבל פרי לברכה (חסידים)
ימי השובבי"ם בצילו של האדמו"ר מצאנז, כעין ימי 'הרת עולם' - הימים הנוראים | בימי השובבי"ם, מדי יום שישי באשמורת הבוקר, נכנס האדמו"ר אל היכל ביהמ"ד הגדול, שם מסיים את ספר התהילים, וממשיך באמירת הסליחות | צפו בתיעוד מימי השובבי"ם בצל הקודש (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד זוטשקא ירושלים נערך שמחת הברית מילה לנין האדמו"ר מוואסלוי, ונכד להאדמו"ר מזוטשקא ירושלים | כמוהל שימש האדמו"ר מדושינסקיא | בעת הברית הלביש הסבא רבא על ראש הרך הנימול את כיפת זקינו הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זיע"א (חסידים)