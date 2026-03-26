שורת גדולי ישראל לצד המוני בית ישראל, עלו לנחם את ראש הישיבה הגאון רבי עזרא ניסן, שישב שבעה על פטירת נוות ביתו הרבנית הצדקנית ע"ה, שנסתלקה לאחר ייסורים קשים • הרבנים העלו על נס את פועלה הכביר להקמת מוסדות "רינת התורה" ובתי החינוך "ירים משה" לרומם קרן בנות ישראל • תיעוד דומע (חרדים)
עשרות אדמו"רים, מאות רבנים ואלפי אנשים נהרו בשבוע האחרון לנחם את בניו של הגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל, אב"ד סערט ויז'ניץ ירושלים | הרב המנוח, אשר כל ימיו ברח מהכבוד הציבורי, זכה לאחר הסתלקותו שאלפים העלו את זכרו הטהור ואת עבודתו הטמירה והנסתרת שהייתה רחוקה מעיני כל, כאשר מטרתו היחידה הייתה לעשות רצון ה' ולקרב יהודים לאביהם שבשמים | צפו בתיעוד נרחב ומסכם מימי השבעה בירושלים (חסידים)
אלפים נהרו השבוע אל מעונו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, לנחמו באבלו הכבד על פטירת אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל | בין המנחמים: אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות מכל החוגים | ביום האחרון הגיע ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, והקים את האדמו"ר מימי השבעה כנהוג | צפו בתיעוד ענק מתוך בית האבלים (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ברחובות, שהתרגש מהופעתו של האדמו"ר לביקור במעונו | הרבי אשר הגיע לביקור נימוסין להשלים תשלומין של ימי השבעה שישב הרבי מקרעטשניף על פטירת אחותו ע"ה, הרחיב בנועם שיח בשגב הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום, בסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
במהלך השבוע האחרון נהרו המונים לפתחו של הגאון הרב שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד', לנחמו באבלו הכבד בפטירת אחותו מרת רחל חנה הראל ע"ה | בין האלפים נצפו רבנים, ראשי ישיבות, אישי ציבור ועסקנים | צפו בגלריית סיכום ימי השבעה שתיעד מיכאל בן אבו (חרדים)
האדמו"ר המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן התעטף באבל כבד עם פטירת אחיו היחיד, הרה"צ רבי אברהם שמעון מורגנשטרן זצ"ל מזקני חשובי חסידי גור בארה"ב | במהלך השבוע האחרון עלו ובאו למעונו גדולי וצדיקי ארץ לנחמו בנחמת ציון וירושלים | צפו בתיעוד מסכם מימי בכי אבל הצדיק (חרדים)