הכרעה דרמטית בבית המשפט בעניינו של קמ"ן אוגדת עזה ב-7 באוקטובר

אילוסטרציה של קצין בדרגת סגן אלוף ( צילום: נוצר בכלי AI )

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה היום (שלישי) את עתירתו של סא"ל א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה במהלך מתקפת 7 באוקטובר 2023, נגד הליך התרת התחייבותו לשירות קבע בצה"ל.

בפסק הדין נקבע כי אין מניעה להמשיך בהליך המנהלי לבחינת שחרורו מהשירות. לבקשת צה"ל הוסר גם צו איסור הפרסום שהוטל על ההליך שהתנהל בחודשים האחרונים. ההליך נגד הקצין נפתח בעקבות תחקירי צה"ל ומסקנות צוות המומחים לבחינת התחקירים, בראשות האלוף (במיל') סמי תורג'מן. בהתאם להחלטת הרמטכ"ל, מ-23 בנובמבר 2025, נקבע כי מספר מפקדים בכירים נשאו באחריות פיקודית לאירועי 7 באוקטובר, ועל כן הוחלט לנקוט נגדם צעדים פיקודיים. סא"ל א', שכיהן באותה עת כקמ"ן אוגדת עזה, נכלל בין אותם מפקדים. מקרון החזיר את משקפי השמש בפגישה עם הסולטן; הגולשים: "הוא שוב חטף מבריז'יט?" ישראל גראדווהל | 29.06.26 לאחר שסגן הרמטכ"ל גיבש חוות דעת ובה המליץ על התרת התחייבותו של הקצין לשירות קבע, החל ההליך לבחינת סיום שירותו. ועדת ההתרה הייתה אמורה להתכנס מספר פעמים, אך הדיונים נדחו בעקבות בקשות שהגיש הקצין. ב-23 במרץ 2026 הגיש סא"ל א' עתירה לבית המשפט בבקשה למנוע את כינוס הוועדה. יום לאחר מכן הורה בית המשפט על עיכוב כינוס הוועדה עד למתן החלטה אחרת, והוציא צו איסור פרסום על פרטי ההליך.

בפסק הדין שניתן היום קבע בית המשפט כי ההליך שננקט נגד הקצין בוצע כדין ובסמכות, וכי הוא נשען על חוות דעת סגן הרמטכ"ל ועל ממצאים שייחסו לקצין שגיאות מקצועיות, תקלות ואחריות פיקודית.

עוד נקבע כי פקודות הצבא מאפשרות לפתוח בהליך התרת התחייבות משירות קבע במקרים של כשל מקצועי או פיקודי, וכי זכות הטיעון של הקצין נשמרה לאורך כל ההליך.

בעקבות ההחלטה הודיע צה"ל כי ימשיך באופן מיידי את ההליך המנהלי לבחינת התרת התחייבותו של מי שכיהן כקמ"ן אוגדת עזה במהלך אירועי 7 באוקטובר.